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Giriş Tarihi: 8.3.2022 18:08 Son Güncelleme: 8.3.2022 18:13

Rusya-Ukrayna savaşında flaş! Avrupa Birliği harekete geçti: Rusya'ya ek yaptırımlar kapıda

AA
Rusya-Ukrayna savaşında flaş! Avrupa Birliği harekete geçti: Rusya’ya ek yaptırımlar kapıda

Son dakika haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından başlayan savaş 13'üncü gününde. Operasyon sonrası AB, NATO, ABD ve BM'den Rusya'nın doğrudan ekonomisini hedef alan yaptırım kararları geldi. Gelen son dakika haberine göre AB, Rusya ve Belarus'a yönelik yeni yaptırımlar içeren paket taslağını üye ülkelere sundu.

Son dakika haberleri: Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa Birliği (AB), ek yaptırım kararı aldı. AB, Rus denizcilik sektörü ile bazı yetkilileri ve oligarkları yaptırım listesine eklemeye hazırlanıyor.

Batı basınında yer alan habere göre, AB Komisyonu, Rusya ve Belarus'a yönelik yeni yaptırımlar içeren paket taslağını üye ülkelere sundu.

RUS DENİZCİLİK SEKTÖRÜNE EKİPMAN TEDARİKİ YASAKLANACAK

Pakete göre, Rus denizcilik sektörüne ekipman tedariki yasaklanacak. Rus gemileri, Avrupa limanlarını kullanamayacak. Rusya'dan kara nakliyesi de engellenecek.

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyeleri ile bazı oligarkların mal varlıkları dondurulacak. Bu kişilere seyahat yasağı uygulanacak.

3 BELARUS BANKASI SWIFT'TEN ÇIKARILACAK

Kripto paraların Rusya'ya yönelik yaptırımlara karşı kullanılmasını önlemek için bir rehber hazırlanacak.

Ayrıca, 3 Belarus bankası uluslararası para transfer sistemi SWIFT'ten çıkarılacak. Söz konusu ek yaptırım paketinin yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkelerin onayı gerekiyor.

3 YAPTIRIM PAKETİ BULUNUYOR

AB'nin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle uygulamaya koyduğu 3 yaptırım paketi bulunuyor. AB, Rusya'ya karşı finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı ile vize politikası gibi çeşitli alanlarda yaptırım uyguluyor.

Yaptırımlar kapsamında 7 Rus bankası SWIFT'ten çıkarılmış, Rusya Merkez Bankası'nın Batı ülkelerindeki rezervleri dondurulmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u da içeren, aralarında tanınmış oligarklar, gazeteciler, hükümet ve ordu yetkililerinin bulunduğu yüzlerce kişi ve onlarca Rus kurum da yaptırım listesine eklenmişti.

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Rusya-Ukrayna savaşında flaş! Avrupa Birliği harekete geçti: Rusya'ya ek yaptırımlar kapıda
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