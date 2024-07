Rusya ve Çin neden etkilenmedi?

Dünyadadijital kıyametten etkilenmeye birkaç ülke oldu. Bunlar arasında Rusya ve Çin dikkat çekiyor. Bu ülkelerin kaos yaşamamasının nedeni, kendi işletim sistemlerini kurmaları... Çin, ülkenin ABD teknolojisine karşı olan bağımlılığını azaltmak için yerli teknolojilere odaklanmıştı. Hükümet, yabancı kaynaklı işletim sistemlerine karşı açık kaynaklı işletim sistemi OpenKylin'i piyasaya sürmüştü. Bu sistem, açık kaynaklı Linux işletim sistemine dayanıyor. Hatta Çin, devlet dairelerine alınacak yeni bilgisayarlarda AMD ve Intel işlemcilerin tercih edilmesini yasaklamış, Windows yerine yerli işletim sistemi kullanılmasını önermişti. Keza Rusya da, Microsoft ürünlerine yasaklama getirmişti. Jolla firması tarafından geliştirilen Sailfish adlı işletim sistemi, Rusya'nın resmi işletim sistemi olarak kayıtlara geçmişti. Altyapı olarak Linux tabanlı hizmet veriyor. Yerli işletim sistemi Astra Linux da, ülkede ilk ve yüksek eğitim kurumlarının satın alımlarında Windows'un önüne geçmiş durumda. Dün Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı da bir açıklama yaparak, ülkede dünyadaki gibi bir kaos yaşanmadığını duyurarak, "Microsoft ile ilgili gelişmeler, kritik altyapı tesislerinde yerli yazılımların kullanılmasının önemini bir kez daha ortaya koyuyor" değerlendirmesinde bulundu. Bilişim uzmanları da küresel çapta yaşanan kaos için ülkelere 'ulusal strateji' önerisi getirdi. Rusya ve Çin'deki kurumların etkilenmemesinin sebebini ülke stratejisine bağlayan İnfrasis Siber Mühendislik Genel Müdürü Can Sobutay, "Rusya ve Çin, Microsoft teknolojilerine kritik altyapı ve sektörlerinde temkinli bakıyordu. Bu nedenle savunma sanayi, sağlık, enerji gibi sektörlerde kendi yerel teknoloji şirketlerini kullanıyordu. Mevcut krizden bu yüzden etkilenmediler. Dijital dönüşümde ilerlemiş olan ülkemizin de siber güvenlikte ulusal politikaya ve bu politikayı uygulayacak kanun altyapısına ve eğitimli işgücüne ihtiyacı var" dedi.Olayınçözüm yöntemini ve nasıl normale döneceğini anlatan Sobutay, etkilenen her sisteme insan gücü ile müdahale edilmesi gerektiğini belirterek, "Her ülke ve kurum en kritik sistemlerini önceliklendirecektir. Bundan sonra böyle bir sıkıntı yaşanmaması için ülke ve kurumların ürettikleri servis ve hizmet altyapılarında tek bir üreticiye bağımlılık yerine alternatif çözüm arayacaklardır" diye konuştu. Knowledge Experts CEO'su Umut Aydın da, sorunun çözümü için tek tek bütün sunucularda elle işlem yapmak gerektiğini anlattı.