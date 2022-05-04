Rusya’dan petrol ithalatını yasaklama teklifi

AB Komisyonu, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını içeren yeni yaptırımlar teklif etti. Strazburg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda "Rusya-Ukrayna savaşının AB için ekonomik ve sosyal sonuçları" konulu oturumda konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Rusya'ya karşı uygulanması planlanan yeni yaptırım paketinin içeriğini açıkladı. Leyen, "Bugün altıncı yaptırım paketini sunuyoruz" ifadesini kullandı."Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank'ı ve diğer iki büyük bankayı SWIFT'ten çıkarıyoruz" diyen Leyen, böylece Rusya'nın finansal sisteminde kritik öneme sahip bankaları hedef aldıklarını söyledi. Leyen, söz konusu bankaların SWIFT'ten çıkarılmasıyla Rus finans sektörünün küresel sistemden tam anlamıyla izolasyonunun sağlanacağını ifade etti.