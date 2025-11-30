SABAH bizim 40 yıllık yol arkadaşımız

Türkiye'nin lider medya kuruluşlarından biri olan SABAH 40 yaşını kutlarken sektörünün lider oyuncularından Jolly de sektörde 40'ıncı yılını tamamlıyor. 40 yılın çok anlamlı bir dönüm noktası olduğunu belirten Jolly Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Mert Vardar, "Bu anlamlı dönüm noktasını Sabah ile paylaşmaktan ayrıca gurur duyuyoruz" dedi. Yıllar boyunca, güvene dayalı ve karşılıklı saygıyla büyüyen bir iletişimlerinin olduğuna dikkat çeken Vardar, "Sabah, hem yayın çizgisi hem de turizme verdiği güçlü destekle, sektörümüzün sesini geniş kitlelere ulaştıran en önemli paydaşlarımızdan biri haline geldi. Bizim için Sabah yalnızca bir medya kurumu değil turizmin gelişimine, tanıtımına ve toplumda tatil bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlayan güçlü bir yol arkadaşı oldu. Her kampanyamızda, her özel projede, gazete sayfalarında yer alan haberler, röportajlar ve başarı hikâyeleriyle markamızı misafirlerimizle buluşturdu. Bu uzun yıllara dayanan iş birliği, iki köklü markanın güven, kalite ve istikrar üzerine kurulu ortak bir hikâyesi aslında" diye konuştu.Sektöre ve 2026 sezonuna dair de değerlendirmelerde bulunan Mert Vardar, "2026 sezonu için oldukça umutluyuz. Erken rezervasyon dönemi şimdiden güçlü bir ivmeyle başladı. Misafirlerimizin tatil planlarını daha erken yapmaya yönelmesi, turizm sektörü açısından son derece pozitif bir sinyal veriyor. Acentelerimiz, çağrı merkezimiz ve online platformlarımız üzerinden gelen taleplerde gözle görülür bir artış var. Bu tablo, hem fiziksel bayii ağımızın genişliği için hem de dijitalleşme alanındaki yatırımlarımızın ne kadar doğru bir yolda ilerlediğini açıkça gösteriyor" ifadelerini kullandı. Yeni sezonda, kişiselleştirilmiş hizmetler, esnek ödeme seçenekleri ve vizesiz yurtdışı destinasyonlara odaklanarak çeşitliliği artıracaklarını anlatan Vardar, "Sadece İstanbul kalkışlı değil, aynı zamanda İzmir, Adana ve Mersin kalkışlı yurt içi turlarla da misafirlerimize daha geniş bir ulaşım ağı ve alternatifli tatil imkanları sunmaya devam ediyoruz. İç pazarda ertelenen talebin devreye girmesiyle, 2026'da hem misafir sayısında hem de gelirlerde yeniden çift haneli büyüme hedefliyoruz" şeklinde konuştu.2025 yılına dair de değerlendirmelerde bulunan Vardar, "2025 yılı Jolly açısından oldukça verimli geçti. Sezon boyunca iç pazarda güçlü bir talep gördük. Erken rezervasyon döneminde başlayan yüksek ilgi, özellikle sezon geneline yayılarak bu dönemde hedeflerimizin üzerine çıkmamızı sağladı. Ciroda yüzde 60'ın üzerinde büyüme kaydettik. Bu başarıda doğru kampanya stratejileri, esnek ödeme planları ve hizmet kalitemize duyduğu güvenin büyük payı vardı" dedi.Turizm sektöründe her geçen yıl maliyet baskılarının arttığını aktaran Mert Vardar, "Döviz kuru, enerji ve ulaşım maliyetleri, işletme giderlerini doğrudan etkiliyor. Buna karşılık tüketicinin alım gücünde aynı oranda bir artış olmaması, fiyat dengesini korumayı zorlaştırıyor. Biz, bu süreçte esnek ödeme seçenekleri, kampanyalar ve erken rezervasyon avantajlarıyla erişilebilir tatil anlayışını korumaya çalışıyoruz" dedi. Nitelikli iş gücü ve hizmet kalitesinin sürdürülebilirliğine de dikkat çeken Vardar, şöyle devam etti: "Turizm, emek yoğun bir sektör ve eğitimli personel, kaliteli hizmetin kalbinde yer alıyor. Bu alanda daha fazla mesleki eğitim, kamu-özel sektör iş birlikleri ve istihdam teşviklerine ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca çevresel sürdürülebilirlik ve destinasyon yönetimi konusunda atılacak adımlar da sektörün geleceği açısından büyük önem taşıyor. Turizmin uzun vadede sağlıklı büyümesi için tüm paydaşların bu konularda ortak hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz."