SABAH’a “Emek Dostu” ödülü!

Türk Metal-Sen Genel Başkanı Pevrul Kavlak, emekçilerin, metal işçilerinin sesi olan basın mensupları, bilim insanları, aydınlara teşekkür ederken, "Gün oldu emekten, emekçiden basın emekçilerine gittik sesimiz olun, sesimizi duyurun dedik. Emeğin kutsallığına inanan, alın terine saygı duyan hiçbir dostumuz bizi geri çevirmedi. Hepsine şükran duyuyoruz" dedi.

Törende, 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından bölgede arama kurtarma faaliyetlerine katılan işçilerden oluşan TOFAŞ, Türkiye Taş Kurumu, Taş Kömürü İşletmeleri arama kurtarma ekibini de emek özel ödülü takdim edildi.