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Giriş Tarihi: 13.8.2022

Sabancı Holding’ten 6.4 milyar TL yatırım

Sabancı Holding’ten 6.4 milyar TL yatırım
SABANCI Holding, ilk 6 aylık dönemde kombine satışlarını yüzde 162 artışla 165 milyar TL seviyesine yükseltti. Aynı dönemde 6.4 milyar TL kombine yatırım yapan Sabancı Holding'in altı aylık konsolide net kârı ise 16.3 milyar TL oldu. Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, "Sabancı Topluluğu olarak, küresel çapta yaşanan belirsizlikler ve bu belirsizliklerin getirdiği zorlu koşullara rağmen, sürdürülebilirlik ve dijitalleşmeyi pusula kabul ederek yolumuza güçlü bir şekilde devam ediyoruz. 'Yeni ekonomi' odaklı büyüme stratejimiz, 'Dünya'nın Sabancı'sı' yaklaşımımızın en önemli itici gücü konumunda" dedi.
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Sabancı Holding’ten 6.4 milyar TL yatırım
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