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Giriş Tarihi: 26.2.2022

Sabancı yatırımlarını ikiye katlayacak

Sabancı yatırımlarını ikiye katlayacak
SABANCI Holding, 2021'de kombine satışlarını yüzde 46 artışla 152 milyar TL seviyesine yükseltirken, yıllık konsolide net kârını 12 milyar TL'ye taşıdı. Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, "Gelecek 5 yıllık dönemde yolumuza, geçtiğimiz 5 yıla oranla, neredeyse iki kat yatırım planlayarak devam ediyoruz. Tüm bu yatırımlarımızda sürdürülebilirliği pusula kabul ederken, teknolojinin gücüyle topluluk şirketlerimizin dünyadaki konumlarını da güçlendireceğiz. 'Yeni ekonomi' adını verdiğimiz enerji ve iklim teknolojileri, malzeme teknolojileri ve dijital teknolojilerde, küresel ölçekte ses getirecek proje ve uygulamaların öncülüğünü yapacağız. Önemli olan yeni ekonominin oyun kurucularından biri olmak, geleceği tasarlamak" dedi.
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Sabancı yatırımlarını ikiye katlayacak
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