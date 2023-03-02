Sabancı’dan deprem bölgesine 12 milyarlık destek

Sabancı Holding, 2022'de 43.8 milyar TL'lik konsolide net kâr elde etti. Holdingin 2022'de kombine satışları yüzde 166 artışla 403.6 milyar TL seviyesine yükseldi. Geçen yılın finansal sonuçlarını paylaşan Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, deprem sonrası yaptıkları çalışmalara dair de değerlendirmelerde bulundu.Deprem felaketinde 19 çalışanı ve onların ailelerinden yaklaşık 1.000 kişiyi kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşadıklarını vurgularken, "Depremlerde 2 bin 343 çalışanımız evini kaybetti. Bütün zorlu koşullara rağmen Enerjisa çalışanları bölgede ilk andan itibaren elektrik dağıtım şebekesini ayağa kaldırmak için büyük özveriyle çalıştı. Bugüne kadar bölgeye 750 konteyner, 148 mobil tuvalet, 56 TIR ihtiyaç malzemesi ve 75 bin destek paketi gönderdik. Bu desteklerin yanı sıra, günde 26 bin 200 kişiye yemek dağıtımı yapıyoruz" dedi. Alper, Sabancı Gönüllüleri ile birlikte bölgedeki yardım çalışmalarına tam destek veren Sabancı Topluluğu'nun bugüne kadar enerji, banka finansmanı, arama kurtarma, barınma, gıda ve temel ihtiyaç dağıtımı alanlarında 12 milyar TL'lik bir kaynağı bölgeye tahsis ettiğini bildirdi. Farklı güçlerde 1.877 jeneratörü afet bölgelerine ulaştırdıklarını aktaran Alper, bölgede toplam 15 bin trafoyu onarıp yeniden hizmete sunduklarını belirterek, "Tüm yaralar sarılıncaya kadar seferberiz ve bölge halkının yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.