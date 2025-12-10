Sabiha Gökçen Havalimanı 11 ayda 44 milyonu aşkın yolcuya hizmet verdi

KASIM AYINDA 23 BİNİ AŞKIN UÇAK İNİŞ-KALKIŞ YAPTI

Yayımlanan verilere göre havalimanı Kasım ayında iç hatlarda 9 bin 409, dış hatlarda 13 bin 680 olmak üzere toplam 23 bin 089 uçak iniş-kalkış yaptı.

4 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

Yolcu trafiği ise; iç hatlarda 1 milyon 758 bin 618, dış hatlarda 2 milyon 387 bin 864, olmak üzere toplamda 4 milyon 146 bin 482 yolcuya hizmet verildi.