Sağlık turizmine yeni alanlar eklendi

Sağlık alanında önemli bir ekonomik oyuncu haline gelen Türkiye şimdi de kanser tedavisinde yabancıların tercihi olmaya başladı. Gen haritalarına göre geliştirilen akıllı ilaçlar ile kemoterapisiz kanser tedavisi yapabilen dünyadaki ilk üç ülkeden biri olmayı başaran Türkiye'ye 2022'de 70'den fazla ülkeden hasta geldi. Türkiye Gen haritalarına dayanarak dizayn edilen edilen tedavileri yapabilen ülkelerden biri arasına girdi. Türkiye'nin sağlık turizminde önemli bir merkez haline geldiğini söyleyen Tıbbi Onkolog Prof. Dr. Mutlu Demiray, kanserde kişiselleştirilmiş yaklaşımın önemine dikkat çekti. Demiray, "Şimdiye kadar herkese organ bazlı tedavi uygulandı. Örneğin mide kanseri olan hastaların hepsi aynı değerlendirildi, Afrikalı bir hastanın midesi ile Rus hastanın midesi aynı olamaz, iki kardeş arasında bile doku farklılıkları olduğunu görüyoruz. Kanser dokuları incelendiğinde moleküler seviyede tüm tümörler birbirinden farklı, dolayısı ile tüm kanserler kişiye özel tedavi edilmelidir. Türkiye şu anda dünyanın en modern kanser tedavisi olan tedaviyi uyguluyor. Genomik bazlı tedavi yani gen haritasını çıkararak ve moleküler yolaklar ortaya konularak yapılan tedavide kişiye özel akıllı ilaçlar ve immünoterapi kullanabiliyoruz. Dünyadan hekimlere danışmanlık ve eğitimler vererek sağlık turizmine başka bir boyutta katkıda bulunduk" dedi.