Saha’ya 150 bin ziyaretçi

SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı, bu yıl 22-26 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştirilecek. 1200'ün üzerinde firmanın katılımıyla düzenlenecek SAHA EXPO'da ihracat ağırlıklı 1 milyar doları aşkın iş hacmi hedefleniyor. Geleceği şekillendiren teknolojilerin yer alacağı fuarda yerli ve yabancı çok sayıda firma, kurum ve kuruluş en son ve yeni ürünlerini sergileme fırsatı bulacak. Önceki fuarda 78 binin üzerinde profesyonel ziyaretçiyi ağırlayan SAHA EXPO, bu yıl İstanbul Fuar Merkezi'nin 8 sergi salonu, fuaye ve dış alanlarını kapsayan toplam 90 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek. SAHA EXPO'da 150 binden fazla profesyonel ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor. Fuar hakkında değerlendirmelerde bulunan SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça, SAHA EXPO'nun çok kısa sürede dünyada örneği olmayan bir başarı yakaladığını vurguladı. Uça, "2018 yılında küçük bir alanda başlayan fuarımızı 2021'de 40 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştirdik. Fuar 2022'de 60 bin metrekareye çıktı, bu sene 90 bin metrekareye çıkıyor. Her sene yüzde 50 oranında büyüyen bir fuar dünyada yok" dedi.