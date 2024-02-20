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Giriş Tarihi: 21.2.2024

Sahte ayakkabıya sıkı denetim

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Sahte ayakkabıya sıkı denetim
Ticaret Bakanlığı, ayakkabı ürün güvenliğinin sağlanması için sahte-taklit ayakkabı üretim ve satışına karşı denetimlere ağırlık verileceğini bildirdi. Bakanlık, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği işbirliğiyle Afyonkarahisar'da "Ayakkabı Sektöründe Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" gerçekleştirdi. Çalıştayda, ayakkabılara ilişkin tüketici mağduriyetlerinin asgari seviyeye düşürülmesi ve sorunların ele alınması amaçlandı. Çalıştayda yapılan tespitlere göre, son yıllarda tüketici hakem heyetlerine yapılan ayakkabı ürünlerine ilişkin şikâyetlerde artış görüldü. 2023'te tüketici hakem heyetlerine yapılan 727 bin 630 başvurudan 91 bin 527'si yani toplam başvuruların yüzde 12.6'sı ayakkabı ürünlerine yönelik yapıldı.
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Sahte ayakkabıya sıkı denetim
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