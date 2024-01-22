Sahtekârlar gözünü uzaya dikti

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın tarihi başarısı, sosyal medyada da gündem oldu. Gezeravcı adına Instagram'da "alpergezeravci" "astronotalper gezeravci1" gibi hesapların yaptığı sahte paylaşımlar, iki günde 10 milyona yakın izlenme alarak yaklaşık 700 takipçiye ulaştı. Bazı haber siteleri, paylaşımlara verilen yanıtları gerçekten Alper Gezeravcı yanıtlamış gibi paylaştı. Hatta bazı sahte hesapların DM üzerinden uzay vakıflarına yardım bahanesiyle IBAN paylaştığı da görüldü. Yaşananlar üzerine Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Alper Gezeravcı'nın sosyal medya hesaplarına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Sahte hesaplar konusunda dikkatli olunması gerektiği bildirilen paylaşımda, Gezeravcı'nın Instagram hesabının "@ astroalper https://instagram. com/astroalper", X hesabının ise "@TURKastro https://twitter.com/ TURKastro" olduğu kaydedildi. Gezeravcı uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevi boyunca Türkiye ile en az 7 kez iletişime geçecek.Sadece Instagram değil Twitter ve Facebook başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunda da sahte hesaplar ortaya çıktı. Yapılan incelemelere göre son bir haftada Alper Gezeravcı adı altında 200'den fazla sahte hesap açıldı. Bunlardan bazıları fan sayfası olduğunu iddia etse de hesapların yüzde 80'inin dolandırıcılık amaçlı olduğu belirtiliyor. Dolandırıcılar açılan hesaplar üzerinden farklı yöntemlerle kullanıcılardan para sızdırmaya çalışıyor. Uzmanlar, resmi hesaplar dışındaki hiçbir adrese itibar edilmemesi, mesaj kutularına gelen linklerin tıklanmaması ve hiçbir vakfa kuruma ya da IBAN'a ödeme yapılmaması konusunda vatandşları uyardı.GÖREV süresini tamamlanmasının ardından Türkiye'ye dönecek olan Gezeravcı, henüz hiçbir sosyal medya paylaşımında da bulunmadı. Türkiye Uzay Ajansı'nın açıkladığı ve 60.000 takipçisi bulunan hesabında henüz bir gönderi yok. Gezeravcı'nın 14 günlük görev süresi içerisinde 7 kere Türkiye'de temas hakkı bulunuyor.