Sakarya’da 3 milyonuncu aracını üretti

1994'TEN bu yana Türkiye'de üretim yapan Toyota, 3 milyonuncu aracını üretti. Üretim bandından inen 3 milyonuncu araç olan 2.0 hibrit Toyota C-HR
, İngiltere
'ye ihraç edilecek. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye
, Sakarya Arifiye'de bulunan üretim tesislerinde Toyota C-HR ve Corolla
olmak üzere iki modelin aynı hat üzerinde üretimini gerçekleştiriyor. Üretiminin yüzde 90'ını dünyanın 150'yi aşkın ülkesine ihraç eden Toyota, 2021 için 230 bin adet araç üreterek bunun 187 bini ihraç etmeyi planlıyor. Toplam 5 bin 500 kişiyi istihdam eden şirket, 3.6 milyar dolar ihracat geliri elde ediyor.
ÜRETİMİN % 82'Sİ HİBRİT
Toyota'nın Avrupa
'da üretime başlamasının 50'inci yılında Avrupa'daki üretim tesisleri arasında en yüksek üretim kapasitesine sahip olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, C-HR ile Japonya
dışında ilk Toyota Yeni Global Platformu (TNGA) modeli üreten fabrika olma özelliğini de taşıyor. Yeni bir dönüm noktasına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO'su Toshihiko Kudo, şunları söyledi: "Toyota C-HR, şirketimizin 31 yıllık geçmişinde en önemli kilometre taşı. 2016'da Toyota C-HR ile başlayan sürecin bugün geldiği noktada toplam C-HR üretiminin yüzde 82'sini hibrit araçlarımız oluşturuyor. İklim değişikliği konusunda biz de ürettiğimiz çevreci hibrit modellerimiz ile daha güzel bir geleceğe katkıda bulunmak amacındayız."