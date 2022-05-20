Sanayici ‘yerim dar’ diyor

Pandemi sonrası dünyanın üretim üssü olmaya başlayan Türkiye'de sanayiciler kapasite artırmak için yer problemi yaşıyor. İllerdeki Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) fabrika alanı neredeyse kalmadı. Birçok bölgede genişleme alanı yok. Sanayinin lokomotif şehirlerinden olan, yılda 16 milyar dolarlık ihracata imza atan Bursa'nın Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'de sanayi alanlarının azlığından şikâyet etti. Bursa'nın 10 bin 880 kilometrekarelik toplum yüzölçümü içinde sanayiye ayrılan alanın binde 8 olduğunu belirten Burkay, "Türkiye'ye baktığımızda sanayi alanlarının toplam yüzölçümüne oranı binde 3.5. Almanya'da bu oran yüzde 4.44, İtalya'da yüzde 2.15, OECD ülkelerinde ortalama yüzde 2.5. Ekonomide sıçrama için mekânsal planlama ve ölçek ekonomisine geçilmesi gerekiyor" dedi. Kendilerine her gün yüzlerce sanayicinin gelip "Üretim yapacağız ama nerede yapacağız" dediğini anlatan Burkay, "500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak için 100 milyar dolarlık yatırım yapmak gerekiyor. Bunun için de sanayide kapasiteyi yüzde 60-70 artırmak gerek" mesajı verdi.Gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Burkay, Bursa'da 17 OSB olduğunu, sanayi üretimin yüzde 55'inin plansız alanlarda yapıldığını anlattı. Burkay, şöyle konuştu: "Sanayi alanlarının içinde OSB'ye ayrılan bölüm yüzde 54'lük kesim. Geri kalan yüzde 46'lık alan şehrin içinde. OSB'lerde çalışan sayısı 190 bin, plansız alanda çalışan sayısı 230 bin kişi."Bursa'da inşa edilen yeni sanayi bölgesi TEKNOSAB'la ilgili de bilgi veren Burkay, "4 fabrika üretim yapıyor. 23 fabrikanın inşaatı sürüyor. 136 işletme olacak. Türkiye'de OSB'lerde fabrika alanları ortalama 3 bin metrekaredir. Burada bir alan 15 bin metrekare... Ölçek ekonomisine geçiyoruz" dedi. Burkay, İstanbul Fuar Merkezi'nde 200 bin metrekarelik alanda düzenlenen HOMETEX ev tekstili fuarıyla ilgili şunları anlattı: "648 yerli ve yabancı firma stantlı katılıyor. 40'ı aşkın ülkeden 1.000 yabancı alıcı var. 1 milyar dolarlık iş hacmi bekleniyor."