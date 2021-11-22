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Giriş Tarihi: 23.11.2021

Sarsılmaz’dan 81 ülkeye ihracat

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
Sarsılmaz’dan 81 ülkeye ihracat
ABDULLATİF Bey tarafından 1880'de kurulan ve çakmaklı tüfeklerle yolculuğuna başlayan Sarsılmaz, bugün dördüncü kuşak yönetiminde 330'dan fazla ürün çeşidiyle 81 ülkeye ihra- cat yapıyor. Tamamı Türk mühendislerinin ürünü, yerli ve milli imkânlarla üretilen, başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçleri olmak üzere 23 ülkenin kolluk kuvvetleri tarafından kullanılan Sarsılmaz silahları, devlet onaylı ilk ve tek Ar-Ge merkezine sahip olan Düzce'deki 65 bin metrekarelik fabrikada geliştiriliyor. 2 binden fazla kişiyi istihdam eden şirket, 42 marka tescili, 12 özgün tasarım, 13 patent ve 9 faydalı modelle dünya savunma sanayisinde takip ediliyor.

HÜRKUŞ'A KANAT ALTI SILAH
Sarsılmaz Silah Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, "Yakın zamana ithal ettiğimiz ve karşılığında yüz milyonlarca dolar ödediğimiz ürünlerin daha da kalitelisini fabrikamızda üreterek hem paramızın ülkede kalmasını hem de rekabetçi fiyatlarla temin edilmesini sağlıyoruz" dedi. Tabanca ve askeri tüfeklerin yanı sıra Milli Helikopter Projesi Atak-1 ve Atak-2'nin silahlarını da üretmeye başladıklarını belirten Aliş, tüm dünyanın yakından takip ettiği SİHA Hürkuş'un da kanat altı silahlarını geliştirdiklerini söyledi.

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Sarsılmaz’dan 81 ülkeye ihracat
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