Satılan 2 elektrikliden 1’i Togg T10X

Elektrikli otomobil satışları nisanda yüzde 266.2 artışla 6 bin 97 oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı yüzde 2.2'den yüzde 9.9'a yükseldi.Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, nisanda en çok satan elektrikli model, sıfır faizli kredi kampanyasının etkisiyle, Togg T10X oldu. Togg, Nisan ayına özel başlattığı kampanya kapsamında, en donanımlı versiyon olan T10X V2 uzun menzil için anlaşmalı bankalarda 800 bin TL krediye yüzde 0 faiz ve 12 ay vade ödeme seçeneği sunmaya başlamıştı. Talep eden kullanıcılara 800 bin TL krediye yüzde 1.99 faiz oranıyla 30 ay vade seçeneği de verilmişti. Nisanda 3 bin 3 adet Togg T10X satışı gerçekleşti. En yakın rakibine 2 bin 264 fark atan T10X modelinin elektrikli otomobil pazar payı yüzde 49.25 oldu. Bu dönemde satılan her iki elektrikli otomobilden biri Togg T10X oldu. Yılın ilk dört ayında ise Togg'un toplam satışları 7 bin 148 adet, elektrikli otomobil pazar payı ise yüzde 35.29 seviyesinde gerçekleşti.Nisanda 739 adetle SsangYong Torres ikinci, 361 adetle BMW X1 üçüncü, 239 adetle Hyundai IONIQ 5 dördüncü,185 adetle Volvo XC40 beşinci sırada yer aldı. Tesla ise 27 adet satıldı.