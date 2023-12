Satrancın yıldızları başarıya koşuyor

Türkiye Satranç Federasyonu ve Türkiye İş Bankası'nın yol arkadaşlığının 18. yıldönümünde dünya çapında başarılara imza atan satranç sporcuları bir araya geldi. 2005 yılında başlayan iş birliğinin yıldönümü vesilesiyle bu yıl ikinci kez "Satrancın Yıldızları" etkinliğini gerçekleştirdi. Dünya çapında imza attıkları başarılarla Türk satrancına ilkleri yaşatan, katıldıkları olimpiyat müsabakaları ile dünya ve Avrupa şampiyonalarında aldıkları derecelerle ülkemize büyük gurur yaşatan sporcuların bir araya geldiği etkinliğin açılışında konuşan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, "İnsanın yapay zekâyla mücadelesi satrançla başladı. Şu anda üretken yapay zekâ satrançta insanı geçti ancak böyle bir mücadeleye gerek yok. Bu ikisinin birleşeceği, insan 2.0 versiyonuna geçeceğimiz noktada, satrancı hayal dahi edemiyorum" dedi. Aran, "Zekâyla duyguyu, öngörüyle sezgileri, disiplinle yaratıcılığı bir araya getiren çok özel bir spor olduğu ve sınırsız sayıda seçeneğe, her türlü sürprize açık olduğu için satrancı seviyoruz" ifadelerini kullandı.Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay ise "TSF, Türkiye İş Bankası ile 18 yıl önce başlayan yolculuğuna sayısız ilki sığdırdı. Bu iş birliğiyle Türkiye'nin aydınlık geleceğine yatırım yaptık. 2005 yılında lisanslı sporcu sayımız 30 bin iken 2023'te bu rakam 1 milyon 200 binin üzerine çıktı. Gelecek yıl bu rakamı 1 milyon 500 bine çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Satranç sporunda tüm açılışların ezberlenebileceğini, şampiyon olmak için bunun gerekli olduğunu, oyun ortasına gelindiğindeyse bilgi ve deneyimin yeterli olmadığı, yaratıcılığın gerektiği bir aşamaya geçildiğini belirten Aran, "O gün sakin misiniz, sezgileriniz güçlü mü, ruhunuz da masada mı, bunların sonucu belirlediği bir aşama. Kendini tekrarlıyor gibi görünüp aslında tekrarlamayan, her seferinde yeni sayfa açan bir spor. Böyle bir spora sponsor olmaktan dolayı çok mutluyuz" diye konuştu. Aran, Satrancın Yıldızları arasında yedi yaşında Avrupa birincisi olan şampiyonlar bulunduğunu belirterek, buradan aldıkları ilhamla okul öncesi eğitime yönelik Minik Hamleler projesini başlattıklarını söyledi.Satranç ve yapay zekâ ilişkisine de değinen Hakan Aran, insanın yapay zekâyla mücadelesinin satrançla başladığını, şu anda yapay zekânın insanı geçtiğini ancak aslında böyle bir mücadeleye gerek olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yapay zekâyı yaratan, insan beyni. İkisinin rekabetiyle bu noktaya geldik. Bugün üretken yapay zekâdan, ChatGPT 4'ten bahsettiğimiz noktada, yapay zekâya sadece iki saat süreyle tüm dünyada oynanan satranç maçlarını göstererek en iyi şampiyonu yenebilecek satrancı öğretebiliyorsunuz. İnsan ile teknolojinin bu noktadan sonra rekabet etmeye devam etmesi gereksiz. En güzeli insan ve bilgisayarın yan yana olduğu noktadır. İnsan ve bilgisayarın yan yana olmasıyla yeni bir çağ açılacak önümüzde." Türkiye İş Bankası ile Türkiye Satranç Federasyonu "Satranç Sınıfları", "Yeni Hayata Bir Hamle", "Benim Hamlem Benim Geleceğim", "Sevgi Evleri" gibi önemli projeleri hayata geçird. Şimdi sırada "Minik Hamleler" projesi var.Satrancı okul öncesinde yaygınlaştıracaklarını söyleyen Tulay, "İnanıyoruz ki bu projeden de ilham verici öyküler yükselecek. Ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası'na bu yolda bizimle 18 yıldır hiç eksilmeyen, her geçen gün daha da artan bir heyecanla yürüdükleri için çok teşekkür ediyoruz" dedi.GülkizTulay, "İş Bankası'nın sponsorluğunun başladığı 2005'te lisanslı sporcu sayımız 30 bin iken 2023'te bu rakam 1 milyon 200 binin üzerine çıktı ve Türkiye tarihinde bir ilke imza attık. Gelecek yıl bu rakamı 1 milyon 500 bine çıkarmayı hedefliyoruz. İş birliğimiz sürecinde 1 olimpiyat şampiyonluğu, 1 olimpiyat ikinciliği, 41 dünya şampiyonluğu, 41 dünya ikinciliği, 44 dünya üçüncülüğü, 92 Avrupa şampiyonluğu, 86 Avrupa ikinciliği ve 77 Avrupa üçüncülüğü elde ettik" dedi.