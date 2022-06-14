Savaşın sembolü İrpin’i Türkler ayağa kaldıracak

Rus askerlerin Kiev'e ilerleyişini engellemek için Ukrayna ordusu tarafından havaya uçurulan tarihi İrpin Köprüsü'nün yeniden inşası Türkler'e emanet edildi. Savaşın seyrini değiştiren köprü, Ukrayna'da birçok projeyi hayata geçiren Onur Group tarafından yapılacak çalışmalarla anıt haline getirilip koruma altına alınacak. Yakınına da geliş ve gidiş olarak iki yeni köprü inşa edilecek. Eski köprüye yürüme yolları yaparak anıt eser olarak korunmasını sağlayacaklarını söyleyen Onur Group Yönetim Kurulu Başkanı Onur Çetinceviz, "Gecegündüz çalışarak yatırımı en kısa sürede tamamlamak istiyoruz. Şüphesiz bu görevin bize verilmesi büyük önem taşıyor" diye konuştu. Çetinceviz, yatırım bedelinin 550 milyon Ukrayna Grivna'sı (18 milyon dolar) olduğu bilgisini verdi.Ukrayna'da en çok iş yapan müteahhitlik firmalarının başında gelen Onur Group'un ülkede başta yol yapımı olmak üzere, enerji, hazır beton ve tarım alanında pek çok önemli projede imzası bulunuyor. Savaş başladığı sırada ülkede 2 milyar dolar büyüklüğünde devam etmekte olan işini durdurarak ülkeyi terk etmek durumunda kalan Onur Group, son durucu anlamlı bir proje ile pazarda kaldığı yerden işlerine başladı. Başka şantiyelerinde de işlere start vereceklerini anlatan Çetinceviz, "Sırayla işlerimize başlayacağız. Temmuz ve ağustos ayları hem bizim için hem de ülkede faaliyet gösteren diğer Türk müteahhitlik firmaları için oldukça hareketli geçecek" diye konuştu.TÜRKIYE Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren ise, "Ukrayna'nın çok önem verdiği köprüyü hızla ayağa kaldırmak istedi. Proje Türk müteahhitlerin ülkeye tekrar dönüşünün sembolü oldu" dedi. Eren, şunları anlattı: "Dışişleri Bakanlığımız kanalıyla ülkenin yeniden imarında görev almak istediğimizi ilgili mercilere bildirdik. İleriki dönemde altyapının yanı sıra üstyapıda da aktif rol oynayacağımızı düşünüyorum. Konut projelerinde de söz sahibi olabiliriz."ÜLKEDE yolların yenilenmesinde de aktif rol oynayacaklarını anlatan Onur Çetinceviz, "Maalesef savaş nedeniyle ülkede hem altyapı hem de üstyapı yatırımları büyük hasar gördü. Savaş öncesinde ülkede 8-10 bin çalışanımız vardı. Köprü inşaatında 500-550 kişi çalışacak. Yeni projelerle çalışan sayımızda önemli artış olmasını bekliyoruz" diye konuştu.