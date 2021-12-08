Savunma Sanayi Başkanı Demir: Savunma sanayimiz örnek gösteriliyor

Kocaeli'yi, uluslararası etkinliklerin yapıldığı bir fuar merkezine dönüştürmeyi amaçlayan aynı zamanda savunma sanayine tedarikçi olmak isteyen firmalara ön açmak amacıyla 2013 yılından bu yana düzenlenen SANTEK-Dijital Fuarı Açılış Töreni ve Savunma Sanayi Kocaeli Buluşması'nın 7'incisi, bu yıl Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in katılımıyla gerçekleşti. Bu yıl dijital platformda gerçekleştirilen SANTEK Dijital ile eş zamanlı olarak tüm vakıf şirketlerinin katılımı ile düzenlendi.

YOĞUN KATILIM SAĞLANDI

Sanayi ve Teknoloji Fuarı'nın açılış programına ev sahibi Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu'nun yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, SSB Genel Koordinatörü Cemal haşimi, Aspilsan AŞ Genel Müdürü Ferhat Özsoy, Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, TSKV genel Müdürü Sadık Piyade, İşbir Genel Müdürü Burhan Özgür, Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Vedat Doğusel, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk katıldı.

"TÜRKİYE'DE BU BÜYÜKLÜKTE YAPILAN İLK DİJİTAL FUAR"

Zeytinoğlu online platformda, daha güçlü erişim ve etkileşim olanaklarıyla düzenlediklerini söyleyerek, "Oda olarak hedefimiz; Kocaeli'yi uluslararası etkinliklerin de yer aldığı bir fuar merkezine dönüştürmek. Bu amaçla ilk defa 2013 yılında SANTEK Fuarını düzenlemeye başladık. Kısa zamanda fuarımız sanayi ve teknoloji sektörünün buluşma noktası ve iç ve dış pazarlara erişimin etkili bir yolu oldu. Bu yıl fuarımızı "SANTEK DİJİTAL" adı altında online platformda, daha güçlü erişim ve etkileşim olanaklarıyla düzenliyoruz. Bugün başlayan fuarımız hafta sonuna kadar açık olacak. SANTEK-Dijital, Türkiye'de bu büyüklükte yapılan ilk dijital fuar. Fuarımızda şuan sisteme kayıtlı, 90 sanayi kuruluşu ve 60 Teknopark firması yer alıyor. Kurum-kuruluş ve STK'larla birlikte toplam fuar katılımcı sayımız, 167 Dijital Fuarımızı, Ticaret Bakanlığı onaylı e-ihracat platformu globalpiyasa.com teknik alt yapısı ile düzenliyoruz. Fuar ile eş zamanlı olarak artık gelenekselleşen "Savunma Sanayi İkili İş Görüşmeleri" ve "Match4Industry" etkinliklerimizi de düzenlemeye devam ediyoruz." dedi.

"40 KİŞİLİK BİR HEYET"

Zeytinoğlu randevu alınan ikili iş görüşmesi sayısı, 200'ün üstünde olduğunu belirterek, "Ülkemiz için savunma ve havacılık sektörü stratejik öneme sahip. Savunma sanayi gelirlerini dikkate alan dünya geneli ilk 100 firma listesinde 2021'de 2 firmamız yer alıyor. Bunlar ASELSAN ve TUSAŞ. Yerlileşme oranlarımız ise yüzde 75'e çıktı. Buradan hareketle Oda olarak biz de Savunma Sanayi Yerlileşme Projesi'ni yürütüyoruz. Projeyi, 2014 yılında başlattık bugüne kadar 2.700'e yakın iş görüşmesi bugün de burada "Savunma Sanayi Kocaeli Buluşması" etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Etkinliğimizde; Savunma Sanayi Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Envanter Kontrol Merkezi Müdürlüğü, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, TUSAŞ, STM, İŞBİR Elektrik ve FNSS, yer alıyor. İl olarak savunma sanayinde olmamız gereken yerde değiliz. Bu sebeple savunma sanayine tedarikçi olmak isteyen firmalarımız için bu etkinlik önemli bir fırsat. Yurt dışından ithal edilen savunma sanayi ürünlerinin yerli teminine ilişkin ikili iş görüşmeleri ile işbirliği kurabilme imkanı. Randevu alınan ikili iş görüşmesi sayısı, 200'ün üstünde. Savunma sanayi şirketleri yaklaşık 40 kişilik bir heyetle ilimizde bulunuyor." dedi.

"TÜRKİYE'DEN 119 FİRMAMIZ, 186 KATILIMCI"

Zeytinoğlu açıklamalarına şu şekilde devam etti: "2012 yılından beri düzenlediğimiz ve artık gelenekselleşen yurt dışı ikili iş görüşmesi etkinliğimiz. Bugüne kadar 6000'in üzerinde ikili iş görüşmesi / 1500 firma katılımı ile bu yıl; "Sırbistan, Rusya, Letonya, Yunanistan, İngiltere, Bosna Hersek, Bulgaristan, İtalya, Litvanya, Kuzey Makedonya, Romanya, İspanya, Ukrayna, Almanya, Macaristan, Avusturya, Nijerya, Polonya, Portekiz, Slovakya, Tunus, Vietnam, Hırvatistan, Gana"dan yabancı iş insanları ile firmalarımızı online da buluşturacağız. Türkiye'den 119 firmamız, 186 katılımcımız bulunuyor. Hedefimiz; 300 adet ikili iş görüşmesi umarız firmalarımız başarılı iş birlikleri kurarlar."

SAVUNMA SANAYİMİZ ÖRNEK GÖSTERİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kocaeli Seddar Yavuz'un konuşmaları sonrası söz alan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir dünyanın gerisinde değil önünde olmamız gerektiğini belirterek, "Türkiye'de sanayi denilince akla ilk gelen şehirlerden bir tanesi Kocaeli. Kocaeli sınırlarında barındırdığı üniversiteleri, araştırma merkezleri, teknoparklar, bilişim vadisi ile sanayi ve teknolojinin kalbinin attığı bir ildir. Biz Kocaeli'yi sanayi ve teknoloji şehri olarak görüyoruz. Önde gelen yatırımlara ev sahipliği yaptığı gibi önemli hizmetler sunmaktadır. Çok daha büyüklerini sunacağını biliyoruz. Geleceğe doğru olan teknoloji yolculuğumuzda el ele yürümek için proje çiziyoruz. Her daim istiklal davasında olan milletimizin istikbal mücadelesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Savunma sanayimiz diğer alanlara örnek gösteriliyor. Bugün itibariyle ülkemizin savunma konusundaki yapılan çalışmalar devam etmekte. En güçlü savunma en güçlü bilgi ile yapılır." ifadelerini kullandı.

"DOSTLARIMIZA GÜVEN VERİYORUZ"

Demir çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Dünyanın en iyisi olmak hedefi büyük bir hedeftir. Fark oluşturmak önemli. Bu anlamda sadece kendisine yeten bir ülke değil, dostlarına güven, düşmanlarına endişe veren bir bir ülke olmamız gerekiyor. Kardeş ülkelerin bize olan sevgisi muhabbeti arttırırken, diğer kesimlere karşı önlemlerimiz artıyor. Geldiğimiz nokta iyi olabilir ama asla yeterli bulmuyoruz. Dünyada henüz ortaya çıkmamış ama çıkmak üzere olan bazı teknolojiler bugünden görmek mecburiyetindeyiz. Geride kalamayız. Yarını ıskalamamalıyız. Sadece 5 yıl öncesinde milli piyade tüfeğimiz bile yoktu. Bugün benzeri tüfeklerimiz dışında çok daha üst düzey kalitede tüfeklerimiz mevcut. Yerli ve milli imkanlarla ürettik. Uzay faaliyetlerimiz de devam ediyor. O konuda çalışmalarımız devam edecek. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın giderek artan iradesi bu çalışmalarda çok önemli. Bizimle bu yolda yürüyecek yeni arkadaşlara ihtiyacımız var. Bu buluşmalar yeni arkadaşlarımızı aramıza almamıza vesile olacaktır." dedi.

"BORSAYA AÇIK BİR ŞİRKET"

Demir son olarak Aselsan ile ilgili ise, "Buraya gelen firmalarımız çeşitli ülkelerde ortaklıkları ve alt şirketleri var. ASELSAN borsaya açık bir şirkettir. Şirket hakkında yapılacak herhangi bir spekülasyonun ciddi sorunları olur. Kamuyu Aydınlatma Platformuna, Aselsan herhangi bir hareketini bildirmek durumunda. Bu dezenformasyon meselesi gerçekten savunma sanayi konusunda da siyasete alet edilmesin. Biz yolumuza devam ediyoruz. Şirketlerimiz çalışmalarına devam ediyor. Bu arada tabi ki ortaklıklar yapıp çeşitli alt şirketlikler kuruyorlar. Profesyonel şirketlerin çalışması gerektiği gibi çalışıyorlar." şeklinde konuştu.