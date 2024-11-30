Savunma sanayii 100 milyar doları aştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yapay zeka yatırımlarıyla atılım yapan savunma sanayi büyüklüğünün 100 milyar doları aştığını açıkladı. Yılmaz, CİMER'in, kolay başvuru yapılabilmesi için cep telefonlarına yüklenebileceğini söyledi. Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı 2025 yılı bütçe teklifi sunumunda özetle şu mesajları verdi:1973-2002 yılları arasında 15 milyar dolar yatırım çekebilen Türkiye, 2003 ila 2024 yılı Eylül ayı arasında 270.2 milyar dolar yatırım aldı. Yıllık ortalama yatırım miktarı 1 milyar dolardan 13 milyar dolara yükseldi. Küresel doğrudan yatırımlardan aldığımız pay yüzde 1'e çıktı. Hedef 2028'te 1.5'e çıkarmaktır.Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin 2023'te yürüttüğü çalışmalar kapsamında, toplam 2.5 milyar dolar değerinde 49 yatırım hayata geçirilmiş ve bu projelerle 12 bin 637 kişiye istihdam sağlanmıştır. Kasım 2024 itibarıyla, toplam yatırım değeri yaklaşık 30 milyar dolar olan ve 80 bin kişilik istihdam yaratan 381 proje Yatırım Ofisi desteğiyle hayata geçti.Devlet yardımlarına ilişkin gerçekleşmelerin tek bir noktadan izlenerek etkin bir şekilde raporlanabilmesi amacıyla Devlet Yardımları İzleme Sistemi'ne uygulayıcı kurumların entegrasyonu devam etmekte olup devlet yardımlarının tamamının 2025 yılında sisteme entegrasyonunun tamamlanması planlanıyor.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki CİMER, 2025'te ise başvuruların kolayca yapılabilmesi için "CİMER mobil"uygulaması geliştirilecek ve arayüz iyileştirmeleri yapılacak.Savunma Sanayii Başkanlığı, 2025 yılında yaklaşık 82 milyar dolar bütçeli 830 projeye ek olarak yeni projelerin sözleşmelerini imzalayarak faaliyetlerini sürdürecek.