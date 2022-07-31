Savunma sanayisinde ‘dev araç’ rekabeti

TÜRK savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticileri FNSS, OTOKAR ve BMC, Yeni Nesil Hafif Zırhlı Muharebe Araçları Projesi kapsamında Kara Kuvvetleri'nin omurgasını oluşturacak araçları üretme sorumluluğu almak için yarışıyor. Projeye talip olan 3 şirket son olarak İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda 8x8 araç çözümlerini bir arada sergiledi. FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, projenin ihale safhasında olduğunu ifade ederek, "2 güzide rakibimizle birlikte testlere devam ediyoruz" dedi.