Savunma ve havacılıkta tarihi eşik aşıldı

Savunma ve havacılık sanayisinin ocak-kasım dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla 7 milyar 445 milyon dolara ulaşarak tüm zamanların yıllık istatistiklerini geride bıraktı. Yıllık ihracatta da yüzde 30'la en fazla artış sağlayan sektör 12 aylıkta da 8 milyar 442 milyon dolara ulaştı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, kasım ayı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 747 milyon dolara yükseldiğini bildirdi. Görgün, "Bu ivmeyle birlikte sektörümüz, yalnızca kasım ayındaki artışla değil, yılın geneline ilişkin performansıyla da tarihi bir eşiği aşarak yeni bir rekora imza atmıştır. Yalnızca 11 ayda gerçekleşen ihracat rakamlarımız tüm zamanların yıllık istatistiklerini geride bırakmıştır. Bu performansla sektörümüz, yüksek katma değerli ürünlerde istikrarlı büyümesini güçlendirmiş, ihracat hacmini genişletmiş, küresel pazarlardaki rekabet gücünü daha da pekiştirmiştir" dedi. Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttükleri uluslararası işbirliği faaliyetlerinin, firmaların yalnızca belirli bir coğrafyaya değil, dünyanın hemen her bölgesine ihracat yapabilmesinin önünü açtığını belirtti. SSB olarak, ihracat yapan firma sayısını artırmayı, KOBİ'leri küresel tedarik zincirlerine entegre etmeyi, sürdürülebilir ve yüksek katma değerli bir ihracat modeli oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Görgün, "Türkiye, savunma sanayisinde üreten, geliştiren ve ihraç eden güçlü bir ekosistemle yoluna kararlılıkla devam etmektedir" diye konuştu.