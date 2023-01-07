Savunma yüzyılı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, savunma sanayisinin Türkiye yüzyılının öncü sektörü olacağını belirterek, "Türkiye, savunma sanayisinde gelişmiş 10 ülkeye yakın" dedi. Gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Demir, 2023'te Milli Muharip Uçağı hangardan çıkaracaklarını belirterek, "Jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET ilk uçuşunu yapacak. Muharip İnsansız Savaş Uçağımız Bayraktar Kızılelma'nın çeşitli uçuş manevra testleri ve mühimmat entegrasyonları gerçekleştirilecek. Anadolu gemisine konuşlanan Bayraktar TB3 SİHA ilk uçuşunu yapacak" diye konuştu.Özgür projesi kapsamında aviyonik modernizasyonu tamamlanacak ilk F-16'ları teslim edeceklerini vurgulayan Demir, şunları anlattı: "İlk kez Akıncı'ya entegre edeceğimiz AESA burun radarı daha sonra F-16'larımızda kullanılmaya başlanacak. Gökbey helikopterin Jandarma Genel Komutanlığı'na ilk teslimatlarını gerçekleştireceğiz. İMECE yer gözlem uydusu uzaya fırlatılacak." Dost ve kardeş ülkelerle belirli projelerde ortaklık yapılabileceğini belirten Demir, Milli Muharip Uçak'ta Endonezya, Pakistan, Katar gibi 4-5 ülkeyle görüşüldüğünü açıkladı. Ambargoların devam edeceğini ancak Türkiye'nin savunma sanayisinde kritik ve stratejik hiçbir üründe dışa bağımlılığı kabul etmediğini söyleyen Demir, "Biz yola devam edeceğiz" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Mayıs 2004'te yapılan Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde alınan kararlarla savunma sanayisinde dış alım yerine yerli ve milli projeler döneminin başladığını hatırlatan Demir, "Yerli ve milli savunma sanayiindeki dik duruş ve kararlılık, ambargolara karşı da kendi projelerimizi hızlandırdı. Sektörümüz 2.000'den fazla firmasıyla, 750'yi aşkın sayıda proje sonucunda yıllık 10 milyar doları aşan bir ciro elde ediyor. Yıllık 4.4 milyar dolarlık ihracat tutarına ulaşıldı. Bu yıl 6 milyar doları gözümüze kestirdik. Çok daha üstü olabilir" değerlendirmesini yaptı.BU yıl donanmanın gücüne güç katacaklarını belirten Demir, "Dünyanın ilk SİHA gemisi Anadolu, denizde ikmal muharebe destek gemisi Derya, İ sınfı fırkateyni İstanbul, yeni denizaltı Piri Reis hizmete alınacak" dedi. Zırhlı amfibi hücum aracı Zaha ve yerli motorlu Vuran'ın ilk teslimatlarını yapacaklarını vurgulayan Demir, "Uzun menzilli hava savunma ve füze sistemimiz Siper'i hizmete vereceğiz. Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin ilk teslimatlarını yapacağız. Gökdeniz hava savunma sistemini gemilerimize entegre edeceğiz" diye konuştu.2022'DE insansız hava araçlarında artık dünyanın en iyi ürünlerini üretir ve kullanır hale geldiğimizi anlatan Demir, şöyle konuştu: "Muharip insansız savaş uçağımız Kızılelma beklenenden daha da erken şekilde ilk uçuşunu yaptı. Özellikle Akıncı TİHA başta olmak üzere, İHA'larımıza yeni mühimmat atma kabiliyetleri eklendi. İHA'larımızın GPS olmayan sahalarda da görev yapabilmesini sağlayan Kerkes projesini tamamladık ve teslim ettik. Milli Muharip Uçağımız son montaj hattına girdi. İHA'larda edindiğimiz tecrübeyi uygulamaya çalıştığımız insansız deniz araçlarımızın yenileri geliştirildi. TSK'nın kullanımına daha önce verdiğimiz HİSAR A+ ve O+ sistemlerimize çeşitli yeni kabiliyetler eklemeye devam ettik. Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemimiz Siper son test atışında 100 kilometreyi aştı. Hava savunma füze sistemimiz Sungur'u envantere aldık. Tayfun füzemizi kamuoyu ilk kez bu sene gördü. Kaplan MT orta sınıf tankıyla Endonezya'ya ilk ihracatı yaptık. Pars 6x6 mayına karşı korumalı araçlarımızı envantere aldık. SOM ve ATMACA füzelerinde kullanılacak KTJ3200 Turbojet motorunu teslim ettik ve seri üretimine başladık."