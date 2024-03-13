Savunmada ihracat hamlesi meyvesini verdi

Milli Teknoloji Hamlesi meyvelerini veriyor. Türk Savunma Sanayii ürünleri gösterdiği ihracat başarısı ile küresel ihracatçılar arasındaki yerini yukarı taşıyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından yayınlanan araştırmaya göre Türkiye, 2019-2023 aralığında küresel büyük silah ihracatının yüzde 1.6'sını gerçekleştirip 11. sıraya yükseldi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, "Savunma sanayii olarak, gerçekleştirdiğimiz atılımlarla her geçen gün bu verileri daha da yukarı taşımaya; Türk Savunma Sanayiini 'Güçlenen Türkiye'nin Yükselen Yıldızı' haline getirmeye kararlıyız. İhracat noktasında ülkemize en yüksek katma değeri sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.