Muhalefetin sık sık eleştirdiği kamu-özel ortaklığıyla yapılan şehir hastaneleri dünyaya model oldu. Kamu Özel Sektör İşbirliği (KÖİ) Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın, "Dünyanın farklı yerlerinden gelip bu projeleri inceleyen, aynısından kendi ülkesine yaptırmak isteyen ülkeler var" dedi. SABAH'a açıklamalarda bulunan Aydın, Türkiye'de kamu-özel işbirliğinde yapılan 18 şehir hastanesi olduğunu, bunların toplam yatak sayısının 20 bini bulduğunu belirterek, "Türkiye 15 yıl içinde 20 bin yatak yaptı. Şehir hastaneleri birçok ülkeye de model oldu. Mesela, Rönesans Holding Kazakistan'da KÖİ modeli ile şehir hastaneleri yapacak. Neden? Çünkü Türkiye'de yaptığı hastaneler çok beğenildi. Dünyanın farklı yerlerinden gelip bu projeleri inceleyen, aynısından kendi ülkesine yaptırmak isteyen ülkeler var. Azerbaycan'ın en büyük bankası da bu projeleri incelemek istediklerini ilettiler. Özbekistan otoyol yapacak, Türkiye ile model hakkında fikir alışverişinde bulunuyor" diye konuştu.

DEVLETE GELİR OLDU

Kamu-özel işbirliğinde yapılan projelerin devlete gelir yaratmaya başladığının da altını çizen Aydın, İstanbul Havalimanı İGA'nın 2024 Aralık'ta garanti edilen yolcu sayısını aştığı için devlete 55 milyon euro ek ödeme yaptığını anlattı. Aydın, "İGA devlete 1 yıllık kira ücreti olarak 40 milyar TL ödüyor. İGA'nın kirasının ertelendiğine, ödenmediğine dair ortaya atılan iddialar doğru değil. Sadece 2020'de pandemide uçuşlar düşünce devlet İGA'ya garanti ödemesi yapmadı, İGA'nın da ödeyeceği kira şartlı olarak maksimum 2 yıl geriye bırakıldı. 2 yıl dolmadan da İGA kirasını ödedi. Havalimanı, 2024 Aralık'ta garanti edilen yolcu sayısını aştığı için devlete 55 milyon euro ek ödeme de yaptı. Muhtemelen 2025 sonunda bu rakam iki katından daha fazla artacak" dedi.

DÜNYANIN HER YERİNDE

2016 yılına kadar 2 bin metre açıklığında asma köprü yapabilecek Türk şirketi olmadığını, şimdi Türk müteahhitlerinin dünyanın her yerinde, her türlü köprü ihalesine girebildiğini anlatan Aydın, şöyle konuştu: "2 bin metre orta açıklığa sahip dünyadaki en büyük köprü olan Çanakkale Köprüsü'nü Türkler, Koreli ortaklarıyla yaptı. Şu anda dünyada bundan daha büyük bir köprü yapılabilmiş değil. Bu tür yatırımların ekonomik etkilerini de göz önünde bulundurmak gerekir. Çanakkale Köprüsü bu anlamda çok önemli bir örnek. Bölgesine milyarlarca euro'luk değer kattı."



BANKALAR DA DENETLİYOR



Devletin toplam yatırımlarının sadece yüzde 15'inin KÖİ projeleri, yüzde 85'in ise klasik yatırımlar olduğunu anlatan Aydın, "Türkiye'deki tüm ihaleler keşke yap-işletdevret modeliyle yapılsa... Rakamlar, kurallar, krediler hepsi şeffaf, ortada. Yapılan projeleri ve verilen hizmeti sadece devlet denetlemiyor. Kredi veren şirketler de denetliyor. En ufak bir hata yaparsa özel şirket cezaları çok ağır. Bu projelere yapılan eleştiriler tamamen politik. Bolu Tüneli'ni hatırlayın. Devlet yapıyordu. Ödenek, hak ediş sorunu derken tam 17 yıl sürdü. Sadece bir dağı deldiler. Avrasya Tüneli'nde denizin 100 metre altından bir tünel yapıldı, 3 senede bitti" dedi.

YOLLAR İHRACATI ARTIRIYOR



Türkiye'nin ihracatının 2024 yılında 2023'e göre yüzde 2.5 artışla 262 milyar dolara yükseldiğini hatırlatan Aydın, bu artışta yapılan köprü ve yolların da etkisinin olduğunu ifade etti. Aydın, "İstanbul-İzmir Otoyolu açıldığı için Bursa'da kurulan TEKNOSAB 1 yılda 40 milyar dolarlık ihracat yaptı. Yani tüm Türkiye'nin ihracatının yüzde 15'i bu otoyol yapıldığı için açılan TEKNOSAB'tan geliyor. Bu otoyol olmasaydı TEKNOSAB olmayacaktı. KÖİ projeleri kapsamında yapılan yollar ve köprüler sayesinde ihracatı yapılan binlerce ürün var" dedi.