Sel bölgesinde prim ödemeleri 1 yıl ertelendi

Hükümet sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için destek ödemelerini başlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Batı Karadeniz'deki sel nedeniyle isteyen mükelleflerin prim ödemelerinin erteleneceğini duyurdu. Bakan Işıkhan, "Batı Karadeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve selden etkilenen işverenlerimiz ile sigortalılarımızın bağlı oldukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne talepte bulunmaları halinde prim ödemelerini 1 yıla kadar erteliyoruz. Selden etkilenen işverenlerimiz ve sigortalılarımızın sel felaketi öncesi süresi dolmuş olan borçları ve sel felaketini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tahakkuk edecek borçları ile SGK'ya verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve yapılması gereken başvurular da afetin meydana geldiği tarihten itibaren 1 yıla kadar ertelenebilecektir" dedi. ANKARAAILE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Düzce'de yaşanan sel felaketinin ardından acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için bölgeye ilk etapta 2 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı. Göktaş, "Düzce'de yaşanan sel felaketinin ardından acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ilk etapta 2 milyon lira kaynak aktardık" diye konuştu.