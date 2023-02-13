Selçuk Yaşar son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de önceki gün 98 yaşında vefat eden Yaşar Holding'in kurucusu ve onursal başkanı Selçuk Yaşar'ın cenazesi toprağa verildi. Duayen işadamı için Beşikçioğlu Camisi'nde öğle vakti tören düzenlendi. Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, MHP İl Başkanı Veysel Şahin ve iş dünyasından temsilciler katıldı. Yaşar'ın cenazesi Soğukkuyu Mezarlığı'na defnedildi.