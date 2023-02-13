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Giriş Tarihi: 14.2.2023

Selçuk Yaşar son yolculuğuna uğurlandı

ERTAN GÜRCANER
Selçuk Yaşar son yolculuğuna uğurlandı
İzmir'de önceki gün 98 yaşında vefat eden Yaşar Holding'in kurucusu ve onursal başkanı Selçuk Yaşar'ın cenazesi toprağa verildi. Duayen işadamı için Beşikçioğlu Camisi'nde öğle vakti tören düzenlendi. Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, MHP İl Başkanı Veysel Şahin ve iş dünyasından temsilciler katıldı. Yaşar'ın cenazesi Soğukkuyu Mezarlığı'na defnedildi.
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Selçuk Yaşar son yolculuğuna uğurlandı
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