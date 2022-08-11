Sellerin yarasını sardık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Şu anda Kastamonu Bozkurt, Sinop Ayancık ve Bartın'da sağlıklı ve güvenli bin 196 konut ve yöresel mimariye uygun köy evlerimizin inşasında artık son aşamaya geldik. Etaplar halinde konutlarımızı yeni sahiplerine teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı. Kurum, Kastamonu'daki sel felaketinin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, afetten zarar gören tüm yerlerde vatandaşları yeni evlerine kavuşturduklarını, çocukların zihninden o acı görüntüleri de sildiklerini belirtti.Selden zarar gören şehirlerde şimdi yeni bir hayat başladığına dikkati çeken Kurum, Kastamonu, Abana ve Bozkurt'ta selden hasar gören tüm sanayi sitelerinin inşaatını tamamladıklarını da bildirdi. Kastamonu'da tarihte görülmemiş bir sel felaketinin yaşandığını belirten Bakan Kurum, şunları kaydetti: "82 canımızı toprağa verdik. Üzerinden tam bir yıl geçmiş olmasına rağmen yaşadığımız acı, yüreklerimizde hâlâ ilk günkü gibi taze. Sel felaketi nedeniyle vefat eden tüm kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Ülkemizde sıklığı ve şiddeti artan tüm afetlerde olduğu gibi Kastamonu'daki sel felaketinin ilk anından itibaren devletimiz ve milletimiz bir oldu, beraber oldu. İlk andan itibaren milletimiz için seferber olduk. Kardeşlerimizin acılarını paylaştık. Afetzede vatandaşlarımızın en ufak bir mağduriyet dahi yaşamamaları için kira, eşya ve taşınma yardımlarımızı yaptık. Arama kurtarma, yardım, hasar tespit ve proje çalışmalarımızı olabilecek en hızlı sürede tamamladık."