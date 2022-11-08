Siber güvenlikte eski çalışan sendromu

KOBİ'lerin kriz sırasındaki davranışları üzerine Kaspersky araştırma yaptı. Araştırma, şirketlerde personel eksiltmenin ek siber güvenlik risklerine neden olabileceğini gösteriyor. Buna göre, Türkiye'deki KOBİ yöneticilerinin yüzde 52'si eski çalışanlarının bulut hizmetlerinde depolanan verilere erişemeyeceğinden emin... Çalışanların eski kurumsal hesaplarına erişemeyeceğinden emin olanların oranı ise yüzde 58...Araştırmalara göre mevcut çalışanları elde tutma çabası pandemi boyunca kuruluşların neredeyse yarısının en büyük önceliği olsa da, birçok işletme zor zamanlarda maliyetleri azaltmak için işten çıkarmalara başvurmak zorunda kalabiliyor. Kaspersky, işletmelerin işlerini ayakta tutmak için hangi taktiklere başvurduklarını ve krize karşı alınan önlemlerin beraberinde getirebileceği siber güvenlik risklerini öğrenmek için küçük ve orta ölçekli kuruluşların yönetiminde yer alan 1.300'den fazla liderle anket yaptı. Ankete katılanların neredeyse yarısı, eski çalışanlarının hiçbir şekilde şirket dijital varlıklarına erişemeyeceğini iddia edemiyor. Bu da işten çıkarmaların veri güvenliği ve şirketin konumu adına ek riskler oluşturabileceği anlamına geliyor. Eski çalışanların yeni işlerinde bu verileri kötüye kullanmaları riski, patronların en büyük endişeleri arasında yer alıyor. Anket sonuçları, çoğu yöneticinin eski çalışanların şirket verilerini yeni işverenleriyle paylaşacağından (%63) veya kendi işlerini kurmak için kullanacaklarından (%60) endişe ettiğini gösteriyor. Ankete katılanların %31'inin olası bir kriz durumunda maliyetleri azaltmak için istihdamdaki azalmayı olası bir önlem olarak görmesi, bu riski daha da belirgin hale getiriyor.