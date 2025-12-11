Sıfır alınan araçların % 40’ı ÖTV muafiyetine maruz

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonunda sunum yapan Kamu Denetçisi Fatma Benli Yalçın, "2024 yılında sıfır olarak alınan araçların yüzde 40'ı ÖTV muafiyetine maruz. Araçların bu senenin değerleme oranıyla 2 milyon 800 bini geçmemesi ve yüzde 90 bağımlı olması gerekiyor. Engelliler açısından problem yok çünkü engelliler, araç maliki olduklarında onlar için özel tertibat gerekiyor" dedi. Yalçın, kuruma engelli hakları kapsamında 2013 yılından 25 Kasım 2025'e kadar 3 bin şikâyet başvurusu yapıldığını açıkladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü Ömer Küçükevciloğlu da, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az yüzde 10 oranında azaldığı tespit edilen sigortalının herhangi bir gün şartı aranmaksızın sürekli iş göremezlik gelirine hak kazandığını kaydetti. Küçükevciloğlu, Kasım 2025 itibarıyla 91 bin 404 kişinin sürekli iş göremezlik geliri aldığını aktardı.

5 MİLYON ENGELLİ VAR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Sosyal İstatistikler Daire Başkanı Turgay Altun ise, TÜİK'in 2011'de yaptığı Nüfus ve Konut Araştırması'na göre Türkiye'de 4.9 milyon engelli bulunduğunu, bunlardan 2.1 milyonun erkek, 2.8 milyonun kadın olduğunu anımsattı. Altun, Sağlık Bakanlığı'nın 2024 yılındaki e-Rapor sisteminden ilk kez engellilik raporu alanların yüzde 49.2'sinin kadın, yüzde 50.8'inin ise erkek olduğunu söyledi.