Sigorta firmaları yaşam koçu oluyor

Önleyici tıp alanında atılan adımlar sigorta sektöründe de yankı bulmaya ve sigorta şirketlerini dönüştürmeye devam ediyor. Sigorta şirketleri, özellikle kronik hastalıklar konusunda teknolojinin ve dijitalleşmenin de yardımıyla artık birer yaşam koçu veya danışman gibi poliçe sahibinin sağlığını gözlemleyebiliyor. Akıllı cihazlar ile takip etmek kolaylaşınca diyabet, tansiyon ve kalp gibi kronik rahatsızlıklar için sigorta şirketleri devreye girebiliyor. Dünyada dijital hasta izleme cihazları pazarının 2026'da yıllık ortalama yüzde 28 büyüyerek 273 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Yani aslında alan oldukça büyük.
SADECE FINANSÖR OLMAYACAĞIZ
Sağlık alanında Türkiye
ve dünyanın en büyük oyuncularından biri olan Allianz
'ın Türkiye CEO'su Tolga Gürkan
, "Sadece bir finansör olmaktan daha fazla sigortalının yanında olmak istiyoruz. Dijital olanaklardan da faydalanarak bunları yapabiliyoruz. Sigortalıların her gün yanında olabiliyoruz. Bizim örneğin diyabet hastaları için geliştirdiğimiz bir teknolojik çözümümüz var. Her gün değerlerini takip ediyoruz. Gerektiği zaman uzman doktorlarla da görüştürerek müdahalelerde bulunabiliyoruz. Tabi şu anda prototip aşamasında. Geniş ölçeklere taşımayı da hedefliyoruz. Sadece diyabet değil diğer kronik hastalıklara da genişletmeyi düşünüyoruz. Tansiyon ve koah hastalığı gibi alanlarda çok önemli" şeklinde konuştu. Hastaneye ulaşımın hem coğrafi hem de yaş nedeniyle zor olmasıyla tele sağlık ürünlerine ilginin arttığını da belirten Tolga Gürkan, "Çok daha etkin kullanımı olacak. Türkiye'de şu anda mevzuat çalışması var. Gerekli onaylar ve izinler de alındıktan sonra biz de hizmet sağlayıcılar ile anlaşarak bu alanda servis vermeye başlayacağız" dedi.
TAMAMLAYICI SAĞLIK SEKTÖRÜN PARLAYAN YILDIZI
SAĞLIK sigortasında 2021'in yüzde 30 büyüme ile 13 milyar TL seviyesinde gerçekleştiğini belirten Gürkan, "Özellikle tamamlayıcı sağlık sigortasında hızlı bir gelişim gözlemliyoruz. 2018'te toplam 3 milyon sağlık sigortalı varken. Bunun 900 bini tamamlayıcı sağlıktandı. 2021'de 5 milyona çıkan rakamın 2.5 milyonu tamamlayıcı sağlık sigortalı oldu. Yeni gelen 2 milyon kişinin yüzde 80'i tamamlayıcı sağlıktan gelmiş. Müthiş bir ivme var" dedi. 2022'de de tamamlayıcı sağlıktaki ivmenin devam etmesini beklediklerini belirten Gürkan, "Bu yıl da tamamlayıcı sağlık, sektörün parlayan yıldızı olacak" diye konuştu.