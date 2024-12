Sigorta sektörüne ağır darbe

ABD başta olmak üzere dünya, geçtiğimiz iki hafta 50 milyondan fazla Amerikalıyı sigortalayan ve geçen yıl 353 milyar dolar gelir elde eden United Healthcare'in başındaki isim olan Brian Thompson'ın öldürülmesini konuştu. Olayın araştırılması ve bir olası suçlunun tutuklanması aslında bu cinayetin doğal akışı. Buraya kadar her şey normaldi ancak ardından yaşanan gelişmeler sektörün yapısını, sigorta sektörüne olan nefreti, sosyal medyanın garip tepkilerini, sigorta sektörünün kârlılık için yaptıkları ve aynı zamanda sigorta sektörüne olan 'güveni' sorgulatmaya başladı.Cinayetin ardından katile bir sempati, katile benziyorum yarışmaları, sektörün büyük kurumlarının 'güven' uyarıları da birbiri ardına geldi. Film senaryosunu aratmayacak olan cinayeti işleyenin zanlı şu anda Luigi Mangione adlı bir şahıs. Manhattan'da bir sokakta UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'ı vurduğundan şüpheleniliyor. Cinayeti sıradışı yapan olay, ateşlenmemiş üç merminin kovanlarına kazınan 'geciktir, reddet ve açıklama yapma' ibareleri. Öldürülen Thompson'un başı kamu otoriteleriyle sık sık derde girmişti. Sigorta sektörü her şeyi reddetme ve kar için her şeyi yapma konusunda eleştiriliyor.Amerika'nın en büyük sağlık sigortacıları 371 milyar dolardan fazla kâr elde etti. United Health'in poliçe sahiplerinin neredeyse üçte birinin tıbbi taleplerini reddettiği ve yıllık kârını neredeyse yüzde 400 oranında artırdığı da bir başka gerçek. United Health'in geçen yılki kâr rakamı 23 milyar dolardı. Bu rakam Türkiye'deki tüm bankaların 10 aylık kârının 15 milyar dolar olduğu düşünüldüğünde ciddi bir büyüklüğe işaret ediyor. ABD'de beş büyük sağlık sigortası şirketinin CEO'sunun yıllık bonusu da tam 75 milyon dolar. Sigortacılar bu kârları, ortalama Amerikan ailelerinin primlerinin yılda yaklaşık 26 bin dolara çıkmasıyla elde etti.Thompson'ın öldürülmesi, sağlık sigortacılarına karşı bir öfke patlamasına ortaya çıkardı. Gallup'un yeni anketine göre, Amerikalıların sağlık hizmeti kalitesine ilişkin görüşleri 24 yılın en düşük seviyeye geriledi. Anket, Amerikalıların yüzde 62'si "tüm Amerikalıların sağlık hizmeti kapsamına sahip olduğundan emin olmanın federal hükümetin sorumluluğu olduğuna" inandığını gösterdi.Mangione'nin tutuklanmasından bu yana, #FreeLuigi'nin değişik versiyonları ile birlikte X'te 50 binden fazla kez paylaşıldı ve on milyonlarca gösterim aldı. NCRI rakamlarında göre, X, Reddit ve diğerler platformlarda cinayet ile ilgili paylaşımlara gelen etkileşim, temmuz ayında Donald Trump'a yönelik suikast girişimine gelen etkileşimi geçtiği.CEO'nun cinayetinin ardından yaşanan bir diğer ilginç gelişme de şüpheli Luigi Mangione'nin bir hayran kitlesinin oluşması. Hatta sosyal medyada yapılan bir yarışma da oldukça ilginç. Cinayetten aranan adam için bir benzerlik yarışmasında yarışmak üzere Washington Square Park'ta sıraya girdiler. Kapşonlu üstlerle, maskelerle gelip kazananın açıklanmasını beklediler. Amerika'nın özel sağlık sigorta şirketlerine yönelik gizli bir öfke de bu şekilde dışa vurudl u. Tik- Tok'ta, insanlar bir "CEO suikastçısı" New York City yürüyüş vdi eolarını yayınladı. Spotify'da, şüpheliye adanmış çalma listeleri oluşturuldu. Hukuki mücadelesinin başlaması, anonim bağışçıların çeşitli online bağış toplama etkinlikleri aracılığıyla savunmasına binlerce dolar katkıda bulunmasına yol açtı. Tutuklayan Pensilvanya'nın Altoona kentindeki polis departmanı ölüm tehditleri bile aldı.Swiss Re CEO'su Andreas Berger de dün UnitedHealth CEO'sunun öldürülmesinin ardından 'güven açığı' konusunda uyardı. Berger, UnitedHealth Group yöneticisi Brian Thompson'ın ABD'de öldürülmesi ve suça karşı gösterilen sempatinin sigorta şirketleri için endişe verici işaretler olduğunu söyledi. Berger, konunun sektörde ciddiye alınması gerektiğini söyledi. Berger, "Sigortanın amacı, insanlara ihtiyaç duydukları anda yardımcı olmaktır. Talepler hızlı bir şekilde işlenirse ve insanlara hızla ayağa kalkmaları için yardım edilirse, "o zaman olumsuz müşteri yorumları olmaz". Bir talep durumunda ne beklenmesi gerektiği açık olmalıdır" dedi. Berger, "Bir sigorta şirketinin ürünlerine güvenilmediğini ve vaat ettiği hizmetleri vermediğini fark edersem, o zaman endişelenirim" diye konuştu.