Sigorta şirketleri bakıcı parasını da ödeyecek

YARGITAY, trafik kazası sonucu sakat kalan sürücünün bakıcı giderlerinin sigorta şirketince ödenmesi gerektiğine hükmetti. Emsal kararda, "Sigorta şirketi bakıcı giderlerini de karşılamak zorundadır" denildi. Geçirdiği tek taraflı trafik kazası sonucu sakat kalan sürücü, bakıcı giderlerinin trafik sigortası poliçesini düzenleyen şirketçe karşılanmasını talep etti. Mahkeme talebi reddetti. Mağdur sürücü, kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi de bakıcı giderlerinin sigorta şirketince ödenmesini yasaya aykırı buldu. Hukuk mücadelesini sürdüren sürücü kararı temyiz edince devreye Yargıtay 4. Hukuk Dairesi girdi. Kararda şu ifadelere yer verildi: "İlk derece mahkemesinin sigorta genel şartları gereği bakıcı giderinin sakatlık teminatı çerçevesinde kaldığı ve sakatlık teminatına ilişkin limitin tüketilmiş olduğu gerekçesiyle davalının sorumluluğunun kalmadığına hükmedilmiştir. Davaya konu edilen sürekli bakıcı gideri zararının poliçedeki tedavi giderleri teminatından karşılanması gerektiği dikkate alınmak suretiyle karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir."