Sigorta teknolojiyle ikıye katlanacak

Geçtiğimiz yıl 22 milyar dolar olan toplam prim üretimini bu yıl sonunda 30 milyar dolara ve 2030 yılında 45 milyar dolara çıkarmak isteyen sigorta sektörü bu hedefte en çok teknolojiye ve yapay zekâya güveniyor. Dördüncü Uluslararası Sigorta Zirvesi'nde konuşan ve sektörün büyüme hedeflerine de değinen Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, "Yıl sonunda 30 milyar dolara yakın büyüklüğe ulaşacağız. 2030'a kadar bu rakamı 45 milyar dolara çıkarma hedefimiz var. Penetrasyon oranımızı da mevcut yüzde 2.6'dan yüzde 4.5–5 seviyelerine yükseltmek istiyoruz" dedi.

TEKNOLOJİ KRİTİK ROL OYNUYOR

Gülen, bu hedeflere ulaşmak için birçok proje geliştirdiklerini, ancak teknolojinin daha etkin kullanılmasının kritik olduğunu vurguladı ve ekledi: "Belki de bundan sonraki adımımız, teknolojiyi bu projelere nasıl daha derinlemesine katabileceğimizi düşünmek olmalı. Biz yok olanı yerine koyan değil, umut vadeden bir meslek yapıyoruz. İnsanların en zor anlarında onları yeniden hayata bağlayan bir sektörüz. Büyürken de bu değerimizi asla unutmamalıyız."

VERİ BÜYÜK ŞANS

Türkiye sigorta sektörünün 2024 yılında 81 milyar liralık veri işlediğini açıklayan Gülen, günlük açılan dosya sayısının 221 milyona ulaştığını, toplam poliçe sayısının ise 128 milyon seviyesinde olduğunu belirtti. Gülen, "Bizim en büyük şansımız bu veriyi toplama ve işleme kapasitesine sahip olmamızdır" diye konuştu.

YAPAY ZEKÂ BİR TÜR

Uğur Gülen, yapay zekânın hayatımıza girmesiyle birlikte teknolojinin artık yalnızca bir araç olmaktan çıkıp, bir asistana hatta dijital bir "türe" dönüştüğünü belirtti. Gülen, "Üç yıl önce doğmuş bir çocuk gibi bugün öğrenen, bilgiyi toplayıp özümseyen ve karar verebilen bir yapay zekâdan söz ediyoruz. Biyolojik türle dijital türün birlikte yaşadığı yeni bir döneme giriyoruz" diye konuştu. Yapay zekâ ve veri merkezlerinin beş yılda enerjinin yarısını tüketeceğine dikkat çeken Gülen, "Her biri dahi seviyesinde algılama boyutuna sahip muazzam bir dijital türle karşı karşıyayız" dedi.



EKONOMİNİN TAŞIYICI UNSURU HALİNE GELDİ

ZİRVEYE özel bir mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin son yıllarda sigorta sektöründe güçlü bir büyüme ivmesi yakaladığını belirtti. Yılmaz, "2025'in ilk sekiz ayında 800 milyar liraya yaklaşan üretimi ve 3 trilyon liraya ulaşan aktif büyüklüğüyle sektörün milli gelire oranı sürekli artıyor. Bu tablo, sigortacılığın ekonomimizin taşıyıcı sütunlarından biri haline geldiğini açıkça gösteriyor. 2030 yılına yönelik iki kat büyüme hedefi, sigorta sektörünün geleceğe dair stratejik perspektifini net biçimde ortaya koymaktadır" dedi. Yılmaz ayrıca, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) stratejik önemini vurgulayarak toplam katılımcı sayısının 18 milyona yaklaştığını, fon büyüklüğünün ise 1.8 trilyon lirayı aştığını belirtti.



KATILIM SİGORTACILIĞINDA DÜZENLEME YABANCI İLGİSİNİ ARTIRACAK

SON iki yıldır piyasa disiplini ve finansal dayanıklılığı artırmak için adımların sonuçlarını almaya başladıklarını belirten Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, "Göstergelerdeki iyileşmeler, sektöre duyulan güveni yükseltti; uzun yıllar sonra uluslararası derecelendirme kuruluşlarının pozitif raporlarına konu olduk. Yakın zamanda katılım sigortacılığı alanında yayınlayacağımız bir düzenleme var. Sektör görüşüne sunacağız. Bu düzenlemeyle birlikte, bu alandaki yabancı yatırımcıların ülkemize olan ilgisini de artacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu. İstanbul Finans Merkezi'nin önemli ayaklarından birinin katılım finans alanı olduğunu vurgulayan Menteş, "Bu temel vizyonun altında da katılım sigortacılığıyla ilgili hedefler var. Bu hedeflere de hizmet edeceğine inanıyoruz" dedi. Sektörün üretim hacminin genel fiyat seviyelerinin üzerinde reel büyüme gösterdiğini altını çizen Menteş, üretim kaldıracının gerilemesinin risk yönetimi açısından olumlu olduğunu belirtti ve ekledi: "Özellikle son 10 şirket segmentinde keskin bir iyileşme dikkat çekiyor. Özkaynak kârlılığı makul seviyelerde devam ederken, sektör bankacılığa göre pozitif ayrışmayı sürdürüyor."



SİGORTA SEKTÖRÜNDE RİSKİN TAHTINA SİBER GÜVENLİK OTURDU

PwC ve CSFI tarafından yayımlanan Insurance Banana Skins 2025 raporu, küresel sigorta sektörünün karşı karşıya olduğu en kritik riskleri ortaya koydu. Rapora göre siber suçlar küresel ölçekte üst üste ikinci kez 1 numaralı risk olurken, yapay zekâ yedinci sıradan ikinci sıraya çıkarak tarihteki en hızlı yükselişi gerçekleştirdi. Rapor, teknoloji risklerinin eskiyen altyapılar nedeniyle ilk 3'te yer aldığını, makro-ekonomik risklerin ise son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını ortaya koydu. İklim değişikliği, özellikle hayat dışı ve reasürans alanlarında en kritik tehditlerden biri olarak öne çıktı. Türkiye özelinde ise sektör profesyonelleri, en büyük riskin regülasyon uygunluğu olduğunu vurgularken, siber suçların küresel sıralamadaki liderliğine karşın Türkiye'de ancak altıncı sırada geldiği dikkat çekti.



KATILIMDA REKOR KIRILDI

TSB tarafından 14'üncüsü kutlanan Sigorta Haftası, 4. Uluslararası Sigorta Zirvesi ile başladı. Katılım rekoru kırılan bu yılki zirvede sektörün geleceğini şekillendiren teknolojik dönüşüm "Dijital Gelecek: Teknoloji Sigorta Sektörünü Nasıl Değiştiriyor?" temasıyla konuşuldu.