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Giriş Tarihi: 10.3.2022

Sigortasız kredi seçeneği geliyor

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
AK Parti, Tüketicileri Koruma Yasası'nda önemli değişiklikler yapan yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Tüketici Kanunu'nda değişiklyik yapan 19 maddelik kanun teklifiyle tüketici ve konut kredilerinde kredi ile ilgili olmayan sigortalar ve yan finansal ürün ve hicmetler yasaklanıyor. Tüketici kredilerinde, tüketicinin açık talebi olmaksızın kredi bağlantılı sigorta yaptırılamayacak. Ön ödemeli olarak satılan konutların sözleşmede belirlenen tarihte tüketicilere teslim edilmesi zorunlu olacak. Devre tatile konu mal üzerinde ayni hak sahibi olmayanların devre mülk veya devre tatil satışı yapması yasaklanacak.
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Sigortasız kredi seçeneği geliyor
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