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Giriş Tarihi: 26.4.2024

Silvan projesinden yılda 20 milyar TL’lik katkı

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
Silvan projesinden yılda 20 milyar TL’lik katkı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, GAP'ın en önemli etaplarından birisi olan Silvan Barajı ve HES'te elektrik üretimi için ilgili firma ile anlaşma imzalandığını belirterek, üretilecek enerji ile ülke ekonomisine yılda 1.5 milyar lira katkı sağlanmasının öngörüldüğünü açıkladı. Silvan Projesi'nin, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) en önemli etaplarından birisi olduğuna dikkat çeken Yumaklı, "8 baraj ve 23 sulama tesisi olmak üzere toplam 31 adet bileşeni bulunan Silvan Projesi'nin, ekonomimize yıllık 20 milyar lira katkı sağlaması planlanıyor" dedi. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek ön yüzü beton kaplı kaya dolgu barajı olan Silvan Barajı ile yaklaşık 2 milyon 350 bin dekar tarım arazisinin suya kavuşacağını belirten Yumaklı, 235 bin kişiye iş imkânı sağlanacağını ekledi.
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Silvan projesinden yılda 20 milyar TL’lik katkı
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