Şimşek: Finansal istikrar daha da güçlenecek

Tasarruflarını Türk Lirası'nda değerlendiren gerçek kişilerin kurdaki oynaklık karşısında koruma altına alınması amacıyla çıkarılan Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesabı (KKM) uygulaması sona erdirildi. Merkez Bankası önceki gün yaptığı açıklamada, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin sona erdirildiği duyurdu. Buna göre, 23 Ağustos 2025 tarihinden itibaren, YUVAM hesapları hariç, yeni KKM hesapları açılamayacak, mevcut hesaplar yenilenemeyecek.

11 MİLYAR DOLAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, KKM'nin sona ermesini değerlendirdi. Şimşek, "Programımızın önemli hedeflerinden birine daha ulaştık. Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması sona erdi. Artık yeni hesap açılmayacak, mevcut hesaplar da yenilenmeyecek. Zirve seviyesi 3.4 trilyon TL (143 milyar dolar) olan KKM bakiyesi uyguladığımız program sayesinde iki yıldır kesintisiz azalarak 15 Ağustos itibarıyla 441 milyar TL'ye (11 milyar dolar) geriledi. Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM'nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek" dedi. KKM uygulaması, döviz kurlarındaki oynaklığı engellemek amacıyla Aralık 2021'de devreye alınmıştı. KKM'nin toplam bakiyesi 2023 Ağustos'ta 140 milyar dolar olmuştu. Bugün itibarıyla 11 milyar dolara kadar geriledi.

TL'NİN CAZİBESİ ÇIKIŞI DESTEKLEDİ

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) blog sayfası Merkezin Güncesi'nde yer alan "KKM Hesaplarından Çıkış" başlıklı analizde de "Önümüzdeki dönemde vadesi gelecek KKM hesaplarının önceki dönem bakiye azalışlarına yakın olması, ürünün sonlandırılması için şartların oluştuğunu gösterdi. Enflasyon ana eğiliminde gerçekleşen gerileme ve Türk lirası mevduatın cazibesi KKM'den çıkışı destekledi. KKM'nin sonlandırılması ile sonuçlanan kademeli çıkış süreci ile birlikte para politikasının bankaların Türk lirası fonlama maliyetine aktarımı güçlendi" denildi.