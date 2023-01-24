Sirküler Nedir? Hukukta ve Muhasebede Sirküler Ne Demek, Ne İşe Yarar?

Bir şeyler okurken veya izlerken kimi zaman, daha önce karşılaşmadığımız kavramlara denk geliriz. Kullanıcılar tarafından çok sık araştırılan sirküler kelimesi nedir sorusu da kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. Sirküler kelimesi hem hukukta hem de muhasebede kullanılmıştır. Bu kavramın her iki ayrı alanda ne manaya geldiğini merak eden kullanıcılar internete başvurmuştur. Sirküler ne demek sorusuna cevap bulan kişiler bunun ne işe yaradığını da sorgulayacaktır. Bu durumda karşımıza imza sirküleri nedir sorusu da çıkacaktır. Peki sirküler hukukta ve muhasebede ne demek ve ne işe yarar? Bu sorulara dair merak edilenleri sirküler nedir sorusu etrafında ele aldık. İşte detaylar...

Sirküler Nedir?

Sirküler kavramını daha önce duymayan kişiler sirküler nedir sorusunu sormuştur. TDK anlamı genelge, duyurum olan sirküler kavramı internette çok sık araştırılmıştır. Bu kavram, Gelir Daire Başkanlığı'nın konuya ilişkin görüşlerini yansıtır. Gelir İdaresi Başkanlığı adı altında faaliyet gösteren denetim birimlerini birbirine bağlarken doğrudan Maliye Bakanlığı'na bağlı çalışan denetim birimlerini bağlayıcı özeliği sağlamayan tüm mükelleflere de yol gösteren idari yazılardır. Maliye literatürüne 2000'li yıllarda giren bu kavram yaygınlık kazanmadan önce işler, genel tebliğler ve firmalar bazında verilen özelgeler ile birlikte çözülmüştür.

Hukukta ve Muhasebede Sirküler Ne Demek?

Sirküler kelimesinin hukukta ve muhasebede ne demek olduğu da kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. Hukuki açıdan bakıldığında, Maliye teşkilatını bağlayan fakat mükelleflere bir konu hakkında sadece maliyenin görüşünü bildiren yazılardır. Bu durumda mükellefler açısından sirkülerlerin hukuki bağlayıcılığı yoktur. Gelir İdaresi tarafından yayınlanan sirkülere göre hareket eden mükelleflerin yaptığı işlemlerin vergi inceleme elemanları tarafından eleştirilmesi durumunda, bu hususa ilişkin ceza kesilmez fakat vergi aslı ve gecikme faizi istenir. İmza sirküleri ise şirketler arasındaki ticari sözleşmelerde karşılaşılan bir belgedir. Resmi işler için bir şirketteki yetkili kişilere ait imza örneklerinin bulunduğu belgeye imza sirküleri denilmiştir.

Sirküler Ne İşe Yarar?

İmza sirküler ne işe yarar sorusuna karşılık bu durum, yasal bir değere sahiptir açıklaması yapılabilir. Böylece imza yetkisi olan kişiler güvenceye alınmış olur. İmza sirküleri sahte imza kullanımının ve bundan kaynaklı dolandırıcılık vakaların önüne geçmiştir. Herhangi birinin şirket adına imza atmasının da önüne geçer. İmza sirküleri şirket adına ticari faaliyette bulunulmasının da önüne geçer ve yetki sahibi kişilerin belli olmasını sağlar. Şirket herhangi bir problem karşılaşılması durumunda bu problemle ilgilenecek kişiler, imza sirküleri sayesinde bulunur.