Şırnak-1 kuyusunda ilk sondaj yapıldı

Türkiye'de Doğu'nun güvenlik güçleri tarafından terörden temizlenmesiyle bölgedeki faaliyetlerine hız veren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), son olarak Şırnak'ta Namaz Dağı Bölgesi'nde petrol arama çalışmalarına başladı. Şırnak Gabar Dağı ve Bestler Dereler Bölgesi'nin arasında kalan Şırnak-1 adı verilen kuyuda, ilk sondaj çalışması Şırnak Valisi Osman Bilgin'in katılımıyla yapıldı. Kuyudan tahmini 52 gün ve 2 bin 200 metre derinlikte petrol bulunması hedefleniyor. İlk sondaj için düğmeye basan Vali Bilgin, şu bilgileri verdi: "Özellikle Gabar Dağı bölgesinde bulunan petrol yüksek graviteli ve yüksek kaliteli. Bu bölgeden çıkan petrolü bir motorinli araca koyduğumuzda çok rahat çalışabilecek durumda. Gabar'daki tespitin ardından 10 kilometre uzaklıktaki Kızılsu köyünde de yapılan kuyu çalışmaları devam ediyor. Şırnak'ta da hem arama hem üretim kuyusu çalışmaları yapılıyor."Bölgede yapılan çalışmaların hem Şırnak hem de ülke için büyük önem taşıdığına vurgu yapan Vali Bilgin, buna karşın yapılan bu çalışmaları kötülemek isteyen ve reklam olarak gören bir zihniyetin olduğuna dikkat çekti. "O zihniyeti de kınıyorum" diyen Osman Bilgin, sözlerine şöyle devam etti: "Devletin valisi olarak tanker tanker petrolün buradan nasıl nakledildiğini onlara göstereceğiz. İlimizden günlük 70-80 tanker Batman'a götürülecek. Ama biz şunu söylüyoruz, TPAO'nun ve TPİC'in bütün çalışanları birer kahramandır. Hepsi askerdir, vatan sevdalısıdır. Onlar bu ülkenin medarı iftiharıdır."Beraberıinde Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş ile birlikte Şırnak-1 Üretim ve Tespit Kuyusu'nda incelemelerde bulunan Vali Osman Bilgin, "Şırnak'ımızda son dönemlerde sadece petrol değil, önemli kömür rezervleri de keşfedildi" dedi. Vali Bilgin, şu bilgileri verdi: "Burada da önemli üretim faaliyetleri yapılıyor. Bu ay faaliyete geçen kömür eleme ve paketleme sahamızda 50 firma faaliyete başlayacak. Bunların faaliyete geçmesiyle birlikte 1.500 kişiye doğrudan istihdam sağlayacağız. Şırnak, gerek maden gerek petrol faaliyetleri ile adından söz ettiriyor. Biz artık bir standart oluşturuyoruz. Ona da 'Şırnak standartları' diyoruz."Tüikıye'nin 3'üncü Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) olarak kullanılacak ve Saros FSRU Terminali'nde hizmet verecek gemi Akdeniz'e girdi. 2 Aralık 2022'de Singapur'dan yola çıkan Hindistan bayraklı Vasant geminin Süveyş Kanalı'ndan geçerek Saros'a ulaşması bekleniyor. Toplam 180 bin metreküp LNG depolama kapasitesine sahip gemi, günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip. Uzunluğu 294 metre, genişliği 48 metre, yüksekliği ise 63 metre seviyesinde. Saros'un devreye alınmasıyla Türkiye'nin günlük gazlaştırma kapasitesinin 150 milyon metreküp seviyesini geçeceği hesaplanıyor. Türkiye'de ilk FSRU olma özelliğini taşıyan ve İzmir'de Etki Liman İşletmeleri tarafından işletilen terminalin açılışı Mart 2017'de yapıldı. Tesisin şebekeye günlük 28 milyon metreküp gaz verme kapasitesi bulunuyor.