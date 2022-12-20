Şişecam kapasiteyi büyütüyor

Şişecam, dünyada yükselen enerji camı talebine cevap verebilmek için temmuz ayında Mersin'de hayata geçireceğini duyurduğu buzlu cam fırını ve işletme hattı yatırımlarının kapasitelerini artırma kararı aldı. İkinci buzlu cam fırını kapasitesini yıllık 180 bin tondan 244 bin tona çıkartacak olan Şişecam, enerji camı işletme hattı kapasitesini ise yıllık 20 milyon metrekareden 26.6 milyon metrekareye yükseltecek. Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Prof. Dr. Ahmet Kırman, toplam yatırım tutarını 228 milyon euroya yükseltecek olan kararla ilgili, "Artan enerji maliyetlerine karşın güneş enerjisinden elektrik üretimi maliyetlerinin düşmesi ve global arenada artan sürdürülebilirlik hassasiyetleri, buzlu cam ve enerji camı sektöründe yeni fırsatlar sunuyor. Sürdürülebilirlik odaklı katma değerli üretim stratejimizle de uyumlu bu karar sonucunda Şişecam'ın kurulu buzlu cam üretim kapasitesi 2024 yıl sonu itibariyle yıllık 324 bin tona ulaşacak. Bu yatırımla sürdürülebilirlik taahhüdümüzün altına bir kere daha imza atıyoruz" ifadelerini kullandı.