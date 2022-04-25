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Giriş Tarihi: 25.4.2022 21:55

SOCAR'dan rubleyle ödeme iddialarına yalanlama

AA
SOCAR’dan rubleyle ödeme iddialarına yalanlama

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), Rus gazına rubleyle ödeme yapacaklarına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

SOCAR'dan yapılan yazılı açıklamada, "Basında, Azerbaycan'ın Rusya'dan aldığı doğal gazın değerini ruble ile ödediğine ilişkin haberler yer aldı. Bu bilgi gerçeği yansıtmıyor." ifadesine yer verildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu Dördüncü Departmanı Direktörü Denis Gonçar, bugün yaptığı açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan'la ticarette daha fazla ruble kullanmaya başladıklarını dile getirmişti.

Rus basınında yer alan bazı haberlerde, Azerbaycan'ın, Rus gazı ödemelerinde rubleye geçeceği öne sürülmüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 18 Nisan'da yaptığı açıklamada, ulusal para birimleri üzerinden ticarete geçiş sürecinin hızlandırılması gerektiğini belirterek, "İş dünyasına, güvenilir ticaret ortaklarıyla ulusal para birimleriyle ticarete geçişin hızlandırılması dahil azami destek vermeliyiz." görüşünü paylaşmıştı.

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SOCAR'dan rubleyle ödeme iddialarına yalanlama
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