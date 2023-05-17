Soğan fiyatı ürün bolluğu ve alınan önlemler ile geriledi

Adana'da bu yıl 23 bin dönümde yapılan ve Türkiye'de ilk kez 31 Mart'ta hasadı başlayan soğanın tarladaki fiyatı 17-18 TL'den 4-5 TL'ye kadar düştü.

Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, fiyatların düşmesinde ihracatın kapalı olması, talebin azlığı ve ürün bolluğunun etkili olduğunu söyledi.