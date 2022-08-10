Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Akaryakıtta indirim rüzgarı! Mazot fiyatı için yeni indirim geldi: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 10.8.2022 10:18 Son Güncelleme: 10.8.2022 10:19

SON DAKİKA: Akaryakıtta indirim rüzgarı! Mazot fiyatı için yeni indirim geldi: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL oldu?

SON DAKİKA: Akaryakıtta indirim rüzgarı! Mazot fiyatı için yeni indirim geldi: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL oldu?
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Son dakika haberi...Brent petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin etkisiyle benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt pompa fiyatlarına peş peşe indirim geldi. Gece yarısından itibaren mazot fiyatı için yeni indirim geldi.

Son dakika haberi...Petrol fiyatları 100 dolar psikolojik bandının altında kalmaya devam ediyor. Benzin ve mazot fiyatı petrol piyasasındaki dalgalanmalardan etkileniyor. Öte yandan bu gece yarısından itibaren motorin fiyatları için yeni indirim geldi.

MAZOT FİYATI İÇİN İNDİRİM GELDİ

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre; motorin grubunda 10 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 1,00 TL fiyat indirimi geldi. Benzin grubunda ise şimdilik bir fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor.

AKARYAKITA ÇİFTE İNDİRİM GELMİŞTİ

Petrol tarafında yaşanan geri çekilme sonrası benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt pompa fiyatları için düşüş beklentisi oluşmuştu.

MAZOTA 1,15 TL, BENZİNE 2,23 TL İNDİRİM YAPILDI

Geçtiğimiz günlerde benzin fiyatı için 2,23 TL, mazot fiyatı için 1,15 TL indirim yapıldı.

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR?

Benzin fiyatları;

İstanbul'da 20,04 TL
Ankara'da 20,16 TL
İzmir'de 20,14

Motorin fiyatları;

İstanbul'da 22,41 TL
Ankara'da 22,50 TL
İzmir'de 22,51

SON DAKİKA EKONOMİ HABERLERİ, PİYASADAN YENİ GELİŞMELER NE HIZLI EN DOĞRU SABAH.COM.TR'DE!

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Akaryakıtta indirim rüzgarı! Mazot fiyatı için yeni indirim geldi: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA