SON DAKİKA: Akaryakıtta indirim rüzgarı! Mazot fiyatı için yeni indirim geldi: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL oldu?

Son dakika haberi...Petrol fiyatları 100 dolar psikolojik bandının altında kalmaya devam ediyor. Benzin ve mazot fiyatı petrol piyasasındaki dalgalanmalardan etkileniyor. Öte yandan bu gece yarısından itibaren motorin fiyatları için yeni indirim geldi.
MAZOT FİYATI İÇİN İNDİRİM GELDİ
Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre; motorin grubunda 10 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 1,00 TL fiyat indirimi geldi. Benzin grubunda ise şimdilik bir fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor.
MAZOTA 1,15 TL, BENZİNE 2,23 TL İNDİRİM YAPILDI
Geçtiğimiz günlerde benzin fiyatı için 2,23 TL, mazot fiyatı için 1,15 TL indirim yapıldı.
AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR?
Benzin fiyatları;
İstanbul'da 20,04 TL
Ankara'da 20,16 TL
İzmir'de 20,14
Motorin fiyatları;
İstanbul'da 22,41 TL
Ankara'da 22,50 TL
İzmir'de 22,51