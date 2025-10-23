SON DAKİKA | Altın fiyatlarına yaptırım freni! İslam Memiş tarih verdi: Gram altın 5 haneli rakamları görecek

ABD Başkanı Trump'ın Çin'e yüzde 100 gümrük vergisi restiyle ateşi yükselen altın fiyatları, daha sonra yaşanan yumuşama ile sert düşüşe geçti. Salı günü son 12 yılın en sert düşüşünü yaşayan ons altın 4.000 dolar seviyesine kadar geriledi. Küreselde yaşanan gelişmelerle yurt içinde yatırımcıların gözdesi olan gram altında da düşüşler görüldü. Serbest piyasada altının gramı 5.400 TL'ye kadar geri çekildi. Kapalıçarşı piyasasında ise 5 yüzde 6'dan fazla kayıpla 5.824 TL'ye kadar indi. Gram altında gözler Merkez Bankası'nın kararına çevrilirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Haber canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Canlı yayında konuşan İslam Memiş, gram altında 5 haneli rakamlar için 2027'i işaret etti.
İRTİFA KAYBEDEN ALTINA ABD'DEN FREN
Rekor seviyelerden düşüşe geçen altın fiyatları ABD'nin Rusya'ya yeni yaptırımlar açıklaması ve Trump-Xi zirvesindeki belirsizlikler nedeniyle artan jeopolitik riskler ile frenledi. Dün yaşanan sert düşüşün ardından spot altın fiyatı ons başına 4.000 dolar seviyesinin üstünde tutunmayı başardı. Ons tarafındaki direnç gram altında da toparlanmayı beraberinde getirdi.
MANİPÜLASYONA DİKKAT
A Haber canlı yayınına katılan Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşün arkasında manipülasyon olduğunu vurguladı. Merkez bankalarının 5 yıldır düzenli altın alımı yaptığını söyleyen uzman isim, "Kapalı Çarşı piyasasında euro gram altın 6.290, ondan sonra gram altın 6.300 lira seviyesini kırdı. Piyasada altın kalmadı. Rafineler altın yetiştiremiyor. Herkes çılgınlar gibi yine 2023 yılında gördüğümüz senaryoları görüyoruz. Biz de bir yandan mücadele ediyoruz. "Yahu bir sabır, bir şey yok, korkmayın, manipülasyon var." Biz de mücadele ediyoruz, gitmesinler, canları yanmasın diye. Zaten buradaki manipülasyonun sebebi insanlara altın fiyatları düşmeyecek algısını yerleştirmekti ve çok başarılı oldular. Ama bu yükselişlerin en büyük sebebi, %90'ı ne biliyor musunuz? Sosyal medya." ifadelerini kullandı.
GRAM ALTIN 5 HANELİ RAKAMLARI GÖRECEK
İslam Memiş, yükseliş trendinde olan altının sert düşüşü sonrası manipülasyon piyasası oluşturulduğunu söyleyerek 2027 için tarih verdi.
Memiş şunları kaydetti:
"Bunu ilk defa açıklıyorum bu stüdyolarda. Artık gram altını çok merak ediyorlarsa 2027 yılında Türkiye'de bir ilk yaşanacak. Gram altın dört haneli rakamlar tarih olacak, artık beş haneli rakamlara alışma zamanı.
Çünkü zaten niceliği değişmiyor. Bir de tersten düşünelim. 1 gramı 3.000 liraya alıyordun, 10 ay sonra 6.000 liraya alıyorsun. Seneye belki 10.000 liraya alacaksın.
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 38..708 TL
Satış: 39.290 TL