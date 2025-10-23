SON DAKİKA | Altın fiyatlarına yaptırım freni! İslam Memiş tarih verdi: Gram altın 5 haneli rakamları görecek

GRAM ALTIN 5 HANELİ RAKAMLARI GÖRECEK

İslam Memiş, yükseliş trendinde olan altının sert düşüşü sonrası manipülasyon piyasası oluşturulduğunu söyleyerek 2027 için tarih verdi.

Memiş şunları kaydetti:

"Bunu ilk defa açıklıyorum bu stüdyolarda. Artık gram altını çok merak ediyorlarsa 2027 yılında Türkiye'de bir ilk yaşanacak. Gram altın dört haneli rakamlar tarih olacak, artık beş haneli rakamlara alışma zamanı.

Çünkü zaten niceliği değişmiyor. Bir de tersten düşünelim. 1 gramı 3.000 liraya alıyordun, 10 ay sonra 6.000 liraya alıyorsun. Seneye belki 10.000 liraya alacaksın.