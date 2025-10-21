SON DAKİKA | Altında rekor bitti mi? Yatırımcı ne yapmalı? Uzman isim açıkladı: “Ev alacaklar için büyük fırsat, tam zamanı…”

ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin tırmanması, ABD federal hükumetinin kapanması ve artan faiz indirimi beklentileri ile geçtiğimiz hafta atağa geçen altın tarihi seviyelere yükseldi. Yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 60'tan fazla kazandıran altın fiyatları için uzman isimden canlı yayında çarpıcı analiz geldi. A Haber'e konuşan Ekonomist Doç. Dr. Yüksel Okşak, gram altın almalı mı yoksa satmalı mı sorusuna cevap verdi. Küçük yatırımcının izleyebileceği yolu açıklayan uzman isim ev alacaklar için de fırsatı açıkladı.
REKOR SERİSİ BİTTİ Mİ?
Rekor serisinin ardından altın fiyatları bu hafta denge arayışını sürdürüyor. ABD ve Çin arasında yaşanan yumuşama sonrasında ons altın 4.381 dolar seviyesinden yüzde 2'den fazla kayıpla 4.262 dolar seviyesine çekildi. Ons altındaki düşüşten etkilenen gram altın da 5.751 TL'ye indi.
Altında yükseliş serisinin devam edip etmeyeceğine yönelik Ekonomist Doç. Dr. Yüksel Okşak, şunları kaydetti:
"Uzunca bir süredir hem teknik anlamda hem de genel olarak altına baktığımızda o uzun vadeli yükseliş trendini sürdürüyor. 4 bin 269 dolarla yeni haftaya bir giriş yapmıştı. Bu rakam 4 bin 327 dolarlara kadar yükseldi. Sonra hafif bir geri çekilme olsa da dünü önemli bir yükselişle yine kapattı.
Jeopolitik riskler ve gerilimler devam ediyor. Bunların bir fiyatlaması var. Para politikasına dair bu haftaya ilişkin mesela içeride hem içeride hem dışarıda bir faiz kararı var biliyorsunuz. Perşembe günü Türkiye'de var, 29 Ekim itibarıyla da Fed tarafında var. En çok fiyatlayan husus bu oluyor aslında. Yani hem içeride hem dışarıda faiz indirimi altını yine güçlü kılmaya devam ediyor.
Bugün de benzer bir seyri sürdüreceğiz. Her ne kadar sabah saatlerinde trend aşağıya doğru gerilemiş olsa da binde 3'lük bir geri çekilme yapmış olsa da bu saatler itibarıyla, yine günün tamamına baktığımızda bir miktar yükselişle bu sürecin devam edeceğini öngörüyoruz."
BU SEVİYEDEN ALTIN ALINIR MI?
Ekonomist Doç. Dr. Yüksel Okşak, tarihi seviyelerden altın alma planı yapan küçük yatırımcıya da seslendi.
Okşak şu ifadeleri kullandı:
"Bence şu an doğru zaman değil. Yani önemli bir fiyatlama var şu an altında ve bir süredir bizim gibi uzmanların da beklediği bir aslında kar realizasyonu diye ifade edebileceğimiz bir fiyat düzeltme hareketi bekliyoruz. Bu düzeltme hareketi geciktikçe, bu düzeltmenin sertlik miktarında artacağına bize işaret ediyor. Yani bir miktar geri çekilmenin büyük montanlı olabileceğini de ifade etmek lazım yatırım tavsiyesi olmamakla beraber.
"TRENE SONRADA BİNMENİN BİR ANLAMI YOK"
Yani ben şu an elimde bir miktar parası olan bir birey olsam, şu fomo dediğimiz o hani korku sebepli bir hani daha da yükselir acaba diye hani trene sonlardan binmenin çok da bir faydası yok. Altındaki yükseliş trendi elbette ki yukarı yönlü devam edecek.
Yani uzun vadeli, çok uzun vadeli yatırımcıysak, örneğin 2026 ve sonrasını düşünen yatırımcıysak biz zaten biz onlarla ilgili herhangi bir fiyat politikası gütmüyoruz. 'Siz miktara bakın' diyoruz. Yani bir insanın bu yıl 3 gram altını varsa seneye 13 gram altını varsa her zaman karlı olduğunu ifade ediyoruz. Miktarsal olarak bir artış olduğu için. Uzun vadeli yatırımcının perspektifi bu ama işte alıp bu işten bir süre sonra satıp para kazanmak isteyenler için doğru bir fiyatlama değil."
UZUN VADELİ YATIRIMCI İÇİN BÜYÜK FIRSAT
Ekonomist Doç. Dr. Yüksel Okşak, acil ihtiyacı olan altın yatırımcısı için büyük fırsatı da açıkladı. Altın satıp gayrimenkul almak için doğru zaman olduğunu vurgulayan Okşak, şunları söyledi:
"Şunun altını çizmekte fayda var. Acil ihtiyaçlar için uzun süredir altın yatırımcısı olup bekleyen insanlar için burada fiyatlama için bence doğru zaman. Yani 3 yıldır 4 yıldır örneğin ben birikim yapıyorum ama evim de yok, kiradayım. Önümüzdeki süreçte biliyorsunuz faiz indirimleri sürecek. Faizler indikçe bu kredi faizlerine yansıyacak. Kredi faizlerine yansıdıkça da örneğin gayrimenkul fiyatları artacak.
Dolayısıyla böyle bir öngörüm varsa benim ilerleyen yıllara ilişkin bugün geldiğimiz noktada altın fiyatlarının hani önemli bir yükseliş yaşadığı noktada bir satış yapıp konut aldığımda örneğin altın fiyatları ilerleyen zamanlarda benim satışından çok daha yukarı bir fiyata çıksa da ben gayrimenkul fiyatları yükselmeden bir alım yaptığım için bu sefer gayrimenkul tarafında bir avantaj kendime sağlamış olacağım. Dolayısıyla sorunun cevabı aslında kim olduğunuza ve nerede durduğunuza bağlı olarak değişiyor."