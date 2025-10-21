SON DAKİKA | Altında rekor bitti mi? Yatırımcı ne yapmalı? Uzman isim açıkladı: “Ev alacaklar için büyük fırsat, tam zamanı…”

Jeopolitik riskler ve gerilimler devam ediyor. Bunların bir fiyatlaması var. Para politikasına dair bu haftaya ilişkin mesela içeride hem içeride hem dışarıda bir faiz kararı var biliyorsunuz. Perşembe günü Türkiye'de var, 29 Ekim itibarıyla da Fed tarafında var. En çok fiyatlayan husus bu oluyor aslında. Yani hem içeride hem dışarıda faiz indirimi altını yine güçlü kılmaya devam ediyor.

Bugün de benzer bir seyri sürdüreceğiz. Her ne kadar sabah saatlerinde trend aşağıya doğru gerilemiş olsa da binde 3'lük bir geri çekilme yapmış olsa da bu saatler itibarıyla, yine günün tamamına baktığımızda bir miktar yükselişle bu sürecin devam edeceğini öngörüyoruz."

BU SEVİYEDEN ALTIN ALINIR MI?

Ekonomist Doç. Dr. Yüksel Okşak, tarihi seviyelerden altın alma planı yapan küçük yatırımcıya da seslendi.

Okşak şu ifadeleri kullandı:

"Bence şu an doğru zaman değil. Yani önemli bir fiyatlama var şu an altında ve bir süredir bizim gibi uzmanların da beklediği bir aslında kar realizasyonu diye ifade edebileceğimiz bir fiyat düzeltme hareketi bekliyoruz. Bu düzeltme hareketi geciktikçe, bu düzeltmenin sertlik miktarında artacağına bize işaret ediyor. Yani bir miktar geri çekilmenin büyük montanlı olabileceğini de ifade etmek lazım yatırım tavsiyesi olmamakla beraber.