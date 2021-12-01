Son dakika haberi...Asgari ücret 2022 için sonunda beklenen tarih geldi. Yaklaşık 10 milyon işçiyi doğrudan ilgilendiren ama 80 milyonu da dolaylı olarak etkileyen asgari ücret belli olacak. Bugün yapılacak ilk toplantıyla birlikte 2022'de uygulanacak asgari ücret için pazarlık maratonu da başlayacak.
ASGARİ ÜCRET İÇİN ÇALIŞMALAR BU YIL ERKEN BAŞLADI
Bu yıl geçtiğimiz senelerden farklı olarak asgari ücret ile ilgili çalışmalar çok erken tarihte başladı. Ekim ayında gündeme gelen aşari ücret ile ilgili konular üzerine bu yıl pazarlığın erken bitmesi ve rakamın Aralık ayının ortası olmadan açıklanması da bekleniyor.
SON DAKİKA HABERİ | YENİ ASGARİ ÜCRET İÇİN 15 KİŞİ TOPLANIYOR
Asgari ücret için 5 işçi temsilcisi (TÜRK-İŞ) 5 işveren temsilcisi (TİSK) ve 5 tanede hükümet temsilcisinin katılmasıyla oluşan 15 kişilik komisyonda belirleniyor. Komisyon TÜİK, Hazine Maliye Bakanlığı, Üniversiteler gibi kurum ve kuruluşlardan teknik bilgi alarak çalışmalarını yürütüyor. Geçtiğimiz yıllarda komisyona bir işçi de katılmıştı.
ENFLASYON MASADA
Bu yıl pandemi şartlarının da olması sebebiyle artan enflasyona karşı işçiler için yapılacak zam oranının yüksek olması beklentisi de oluştu. Hem hükümet çevrelerinden hem de diğer paydaşlardan yapılan açıklamalarda artış oranının yüksek olacağı belirtildi. Son 10 yıllık artışlara bakıldığında da enflasyonun mutlaka 5-7 puan üzerinde artışlar yapıldığı görülüyor. Bu yıl sonunda yüzde 20'ye yakın enflasyon tahmini oluştuğuna göre zammında yüzde 25 ile 30 arasında olması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET 2022'DE VERGİ SÜRPRİZİ YAŞANABİLİR
Her ne kadar asgüri ücret pazarlığı parayı alan işçiler ile parayı ödeyecek olan işverenler arasında geçse de hükümet hakem olarak masada yer alıyor. Bu yıl hükümetten özellikle vergi ve prim destekleri üzerinde durarak asgari ücret artışında hem işvereni hem de işçiyi destekleyeceği yönünde açıklamalar da yapıldı. Dolayısıyla zam oranı dışında yapılacak vergi, prim ya da nakit destekler de merakla bekleniyor.
KİM NE İSTEYECEK?
Aralıkta yapılacak ilk Asgari Ücret Tespit komisyonu toplantısında taraflar taleplerini ve çekincelerini de masaya getirecek. Peki kim ne isteyecek ona bakalım…
İŞÇİLER
*Bu yıl küresel enflasyonunda etkisiyle alım gücü düşmüştür. Artış enflasyon ve refah payı ile yapılmalıdır.
*Asgari ücret brüt olarak değil net olarak açıklanmalıdır. Böylece işçilerin eline geçen para üzerinden değerlendirme yapılmalıdır. Dolayısıyla vergi dilimi arttığında asgari ücret düşmemelidir.
*Asgari Geçim İndirimi ücretin içinde değil ayrıca ilave edilmelidir
*Sadece asgari ücretli değil tüm ücretlerde asgari ücrete tekabül eden kısım vergiden muaf tutulmalıdır.
*İşçinin ödediği yüzde 14 oranındaki SGK prim payı 5 puan düşürülmeli fark işçiye ödenmelidir.
* Anayasa'da yer alan "geçim şartları" yaklaşımına öncelikle uyulmalıdır.
*Kamuda geçerli en düşük aylık tutarını asgari ücret belirlenirken de dikkate almalıdır.
*İşverenlere sağlanan sosyal güvenlik prim desteğinin benzeri bir destek işçilere de verilmeli ve işçilerin sosyal güvenlik haklarında bir kayıp yaratmayacak şekilde işçi SGK prim payı 5 puan düşürülerek bütçeden karşılanmalıdır.
*Memurlara çalışmayan eş için ödenen "aile yardımı" işçiler için de uygulamaya konulmalıdır.
İŞVEREN
*Pandemi şartları dikkate alınması.
*İşsizlikle mücedele, kayıt dışılığın önlenmesi ve rekabet gücünün korunması açısından dengeli bir asgari ücret
*İstihdamın korunması
*İş verenin üzerindeki vergi ve prim yükünün hafifletilmesi
*Çalışma barışının korunması
*Prim desteğinin devam etmesi
HÜKÜMET
*Vergi çalışması
*Prim çalışması
*İşçiye doğrudan destek
*Asgari ücret anketi
YENİ ASGARİ ÜCRET İLE NELER DEĞİŞECEK?
1- İşsizlerin aldığı maaş
2- Asgari geçim indirimi
3- Borçlanma miktarları
4- İş görmezlik ödeneği.
5- Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları.
6- Prim miktarları.
7-Gündelikçi primleri
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
*15 kişilik komisyon toplanıyor
* 5 TİSK, 5 TÜRK-İŞ temsilcisi katılıyor
*Hakem olarak kamuyu temsilen 5 kişi bulunuyor
ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?
Mevcut Yüzde 25 Yüzde 30
Brüt asgari ücret 3.577,50 4.471,88 4.650,75
Net asgari ücret 2.825,90 3.532,38 3.673,67
Vergisiz apartman görevlisi ücreti 3.040,87 3.801,10 3.953,13