İŞÇİLER

*Bu yıl küresel enflasyonunda etkisiyle alım gücü düşmüştür. Artış enflasyon ve refah payı ile yapılmalıdır.

*Asgari ücret brüt olarak değil net olarak açıklanmalıdır. Böylece işçilerin eline geçen para üzerinden değerlendirme yapılmalıdır. Dolayısıyla vergi dilimi arttığında asgari ücret düşmemelidir.

*Asgari Geçim İndirimi ücretin içinde değil ayrıca ilave edilmelidir

*Sadece asgari ücretli değil tüm ücretlerde asgari ücrete tekabül eden kısım vergiden muaf tutulmalıdır.

*İşçinin ödediği yüzde 14 oranındaki SGK prim payı 5 puan düşürülmeli fark işçiye ödenmelidir.

* Anayasa'da yer alan "geçim şartları" yaklaşımına öncelikle uyulmalıdır.

*Kamuda geçerli en düşük aylık tutarını asgari ücret belirlenirken de dikkate almalıdır.

*İşverenlere sağlanan sosyal güvenlik prim desteğinin benzeri bir destek işçilere de verilmeli ve işçilerin sosyal güvenlik haklarında bir kayıp yaratmayacak şekilde işçi SGK prim payı 5 puan düşürülerek bütçeden karşılanmalıdır.

*Memurlara çalışmayan eş için ödenen "aile yardımı" işçiler için de uygulamaya konulmalıdır.