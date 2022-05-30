Geçtiğimiz Aralık ayında gelen açıklama ile beraber asgari ücret zammı da belli olmuştu. 2022 yılında çalışan vatandaşlara verilebilecek en düşük ücret olarak da tanımlanabilen bu tutara tarihi bir zam yapıldı. Şubat ayında zamlı maaşlarını alan vatandaşlara Temmuz ayında da ek zam müjdesi verildi. Peki, 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak? İşte asgari ücret zammı ile ilgili gelen ilk veriler...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Emekli ve memurların da zamlı maaşlarını öğrenecekleri Temmuz ayına kısa süre kala işçi ve işverenlerin gözü asgari ücrete yapılması beklenen ek zamma çevrildi. son dönemi epey meşgul eden bu konuda ek zam sinyali veren açıklamalar Bakan Bilgin, Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

İşte o açıklamaların detayları...