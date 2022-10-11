Son dakika haberi...Asgari ücret 2023 ne kadar olacak? Yılın son çeyreğine girilirken milyonların aklında hep aynı soru var. Asgari ücret zammı belirlenirken enflasyon oranı önemli bir belirteç olarak yer alıyor. Bakan Bilgin'den Kabine Toplantısı sonrası dikkat çeken enflasyon ve asgari ücret mesajı geldi.

Enflasyon farkı hesabı ile asgari ücret 2023 tabloları da netleşti.

SON DAKİKA HABERİ | BAKAN BİLGİN'DEN ENFLASYON VE ASGARİ ÜCRET 2023 MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası asgari ücret ve enflasyon ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Bilgin, "Asgari ücret, üzerinde rakam yarıştıracağımız bir konu değil. Asgari ücret benim de karar vereceğim bir konu değil. Asgari ücret tespit komisyonu var. Enflasyon oranını değerlendirerek asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenecek" dedi.

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