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Giriş Tarihi: 11.10.2022 12:28 Son Güncelleme: 11.10.2022 12:28

SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den Kabine Toplantısı sonrası FLAŞ asgari ücret 2023 ve enflasyon açıklaması

DHA
SON DAKİKA: Bakan Bilgin’den Kabine Toplantısı sonrası FLAŞ asgari ücret 2023 ve enflasyon açıklaması

Son dakika haberi...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika asgari ücret açıklaması geldi. Bakan Bilgin, "Asgari ücret, üzerinde rakam yarıştıracağımız bir konu değil. Asgari ücret benim de karar vereceğim bir konu değil. Asgari ücret tespit komisyonu var. Enflasyon oranını değerlendirerek asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenecek" dedi. Beklenen enflasyon rakamları ile asgari ücret hesaplandı. İşte detaylar...

Son dakika haberi...Asgari ücret 2023 ne kadar olacak? Yılın son çeyreğine girilirken milyonların aklında hep aynı soru var. Asgari ücret zammı belirlenirken enflasyon oranı önemli bir belirteç olarak yer alıyor. Bakan Bilgin'den Kabine Toplantısı sonrası dikkat çeken enflasyon ve asgari ücret mesajı geldi.

Enflasyon farkı hesabı ile asgari ücret 2023 tabloları da netleşti.

SON DAKİKA HABERİ | BAKAN BİLGİN'DEN ENFLASYON VE ASGARİ ÜCRET 2023 MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası asgari ücret ve enflasyon ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Bilgin, "Asgari ücret, üzerinde rakam yarıştıracağımız bir konu değil. Asgari ücret benim de karar vereceğim bir konu değil. Asgari ücret tespit komisyonu var. Enflasyon oranını değerlendirerek asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenecek" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den Kabine Toplantısı sonrası FLAŞ asgari ücret 2023 ve enflasyon açıklaması
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