Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Burs-kredi ödemeleri hesaplara yatırılıyor: Bakan Kasapoğlu açıkladı!
Giriş Tarihi: 29.12.2022 09:13 Son Güncelleme: 29.12.2022 09:22

SON DAKİKA: Burs-kredi ödemeleri hesaplara yatırılıyor: Bakan Kasapoğlu açıkladı!

Son dakika haberi...Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin TL ödenecek olan üç aylık burs-kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

İHA
SON DAKİKA: Burs-kredi ödemeleri hesaplara yatırılıyor: Bakan Kasapoğlu açıkladı!

Son dakika haberleri...Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin TL ödenecek olan üç aylık burs-kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Burs-kredi ödemeleri hesaplara yatırılıyor: Bakan Kasapoğlu açıkladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA